Ligue estival

Primeras vacaciones Francia. 2018. 102 m. (12). Comedia. Director: Patrick Cassir. Intérpretes: Jonathan Cohen, Camille Chamoux, Camille Cottin, Jérémie Elkaïm.

Calificación:

Dos perfectos desconocidos que se conocen a través de una aplicación para ligar en Internet se disponen a pasar juntos unas vacaciones en Bulgaria. Lo cual da paso a un inofensivo divertimento veraniego, que no da más de lo que promete. Dirigida de forma convencional por Patrick Cassir, pareja en la vida real de la actriz Camille Chamoux, 'Primeras vacaciones' sigue las pautas marcadas por otros enredos del mismo estilo, en los que abundan los clichés, el agua de rosas y un sentido del humor de regusto inequívocamente francés.

Marion es aventurera y dicharachera, mientras que Ben es apocado y un tanto pijotero. En cualquier caso ambos están dispuestos a demostrar que viajar es vivir. Quien esto suscribe da fe de ello, después de haber cabalgado a lomos de camello por el desierto del Kalahari, navegado en 'dhow' por el estrecho de Bab el-Mandeb, en el mar Rojo, paseado por las ruinas de Angkor, deambulado por Queens, en el barrio neoyorquino de Manhattan, o asistido a las maravillosas puestas de sol en la playa balinesa de Denpasar. Pero, el mayor miedo de Ben y Marion no es el viaje físico, sino el temor a que no pase nada, a no sentir nada, a no experimentar ninguna sensación nueva.

En un principio, la falta de química entre ellos les lleva a un montón de desencuentros, a forzar el desarrollo de escenas más o menos románticas, aliñadas con ciertos toques de crueldad y unos diálogos caricaturescos. Por supuesto, a la intrépida Camille Chamoux y al anodino Jonathan Cohen les hubiera venido de perlas otros escenarios más sugestivos y espectaculares, para que esta incipiente relación afectiva tuviese mayores posibilidades de éxito. Es muy probable que lo ideal hubiera sido oír el agua correr por los jardines de Cachemira, probar los dulces frutos de Kumul, o caminar entre los tulipanes que tiñen las fabulosas Montañas Celestes.