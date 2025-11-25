El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Dos accidentes complican el tráfico en Bizkaia: retenciones en La Avanzada, Txorierri y en la A-8 en dirección Bilbao
Logo Patrocinio
'Avatar: Fuego y ceniza', de James Cameron, que llega a los cines el 19 de diciembre.

Un laboratorio navarro diseña cines en los que el espectador crea la película

Auspiciado por Golem, HP y el Gobierno foral, el proyecto Salaia utiliza la Inteligencia Artificial para variar una historia según las emociones del público

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Bilbao

Martes, 25 de noviembre 2025, 18:07

Comenta

Los títulos de crédito de 'Anatomía de un instante' concluyen con una advertencia: «En esta serie se han utilizado sistemas de Inteligencia Artificial generativa siempre ... como herramientas creativas y bajo el control y supervisión de personas físicas». La serie del momento recrea a la perfección la España de los años de la Transición, y en ese enorme esfuerzo de producción que requiere resucitar nuestro pasado inmediato habrá intervenido sin duda la IA, por ejemplo, para revivir el Madrid de 1981.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de la mujer hallada muerta en una sauna en Ibiza: «Trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  2. 2 Un bar clásico del centro de Bilbao se hace con el premio a la mejor tortilla de patata
  3. 3 Los jubilados que cobrarían 3.355 euros al mes con la nueva subida de las pensiones para 2026
  4. 4

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  5. 5

    Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna
  6. 6

    «Que tu marido asesine a uno de tus hijos te mata en vida»
  7. 7 Dos accidentes complican el tráfico en Bizkaia: importantes retenciones en La Avanzada, Txorierri y en la A-8 en dirección Bilbao
  8. 8

    Europa alerta de que una mutación en la gripe adelanta «inusualmente» su circulación
  9. 9 La brillante respuesta de un utillero del Athletic a las mofas del Camp Nou a Nico
  10. 10 «Le golpeé con la maza porque quería arrancarme el hígado para comérselo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un laboratorio navarro diseña cines en los que el espectador crea la película

Un laboratorio navarro diseña cines en los que el espectador crea la película