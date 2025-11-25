Un laboratorio navarro diseña cines en los que el espectador crea la película

Los títulos de crédito de 'Anatomía de un instante' concluyen con una advertencia: «En esta serie se han utilizado sistemas de Inteligencia Artificial generativa siempre ... como herramientas creativas y bajo el control y supervisión de personas físicas». La serie del momento recrea a la perfección la España de los años de la Transición, y en ese enorme esfuerzo de producción que requiere resucitar nuestro pasado inmediato habrá intervenido sin duda la IA, por ejemplo, para revivir el Madrid de 1981.

El siguiente paso es servirse de la Inteligencia Artificial no solo para fabricar películas y series, sino para exhibirlas. La gran asignatura pendiente de los cines es conseguir, al igual que el teatro, que cada proyección, cada función, sea única. Que cada espectador vea una película diferente. Ha habido experimentos en los que un largometraje disponía de diferentes hilos narrativos que el usuario podía escoger dirigiéndose a uno u otro final. Sin embargo, el medio que mejor se podía adaptar a este sistema 'a la carta' siempre ha sido el videojuego.

Salaia, según sus responsables, es «el primer sistema de cine vivo que adapta una película en tiempo real según las emociones del público». Es decir, un modelo de exhibición «inteligente», que se puede instalar en salas y diseñado para generar «pases únicos y diferenciados». El laboratorio Professor Octopus AI de Pamplona, la cadena de cines Golem, la multinacional HP y el Gobierno de Navarra han presentado esta semana «un proyecto disruptivo de Inteligencia Artificial», que busca personalizar la experiencia cinematográfica tradicional.

A diferencia de los videojuegos, el espectador no tiene que actuar para variar el rumbo de lo que ve. Puede seguir tranquilo en su butaca comiendo sus palomitas porque Salaia (Sistema Autogenerativo para la Adaptación mediante IA de Intervenciones Audiovisuales en tiempo real en salas) es capaz de leer el estado emocional colectivo del público y adaptar en tiempo real la película. Las películas no tendrán un guion escrito previamente, como aquellos libros de 'elige tu propia aventura', que planteaban al lector seguir la lectura en una página concreta o en otra. Un equipo artístico marca un contexto narrativo y luego la historia puede discurrir por multitud de caminos diferentes.

Professor Octopus lleva siete años aplicando la IA al ámbito audiovisual. En 2023 desarrollaron junto a la Universidad Pública de Navarra una tecnología bautizada Emotional Films, que reconocía las emociones del espectador –como la cámara que detecta en nuestro coche si tenemos sueño– y adaptaba a ellas la pieza audiovisual que estuviera viendo. La diferencia ahora es que Salaia lo hace con una sala llena de público. Cámaras con infrarrojos detectan en la oscuridad cada segundo las emociones de los espectadores. 14 modelos de IA en la nube generan «un doble motor emocional y narrativo» que decide en tiempo real qué escenas generar.

Ampliar Carlos San Julián, programador de Golem, Mercedes Yoldi, directora financiera de Golem, Mikel Irujo, Consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, y Carlos Fernández de Vigo y Lorena Ares, responsables de Professor Octopuss IA Lab.

Más de cuatro millones de euros invertidos y medio centenar de investigadores de varias disciplinas avalan un proyecto que ya se ha presentado en el American Film Market y la Animation World Summit de Los Ángeles. Todo con el objetivo de que nadie vea la misma película dos veces.

Carlos Fernández de Vigo, CEO de Professor Octopus AI Lab, advierte sobre las «lagunas éticas y legales» que acarrea la IA generativa, con su capacidad para crear imágenes con el rostro y las voces de actores. Salaia, una evolución de Emotional Films, posibilita «crear en tiempo real un contenido audiovisual en base a las emociones que experimente un público y el contexto: el lugar, el idioma, el tiempo, la meteorología, el idioma, el arte y literatura de la zona...».

El trabajo del guionista se antoja más exigente. No solo escribirá las reglas de juego, los personajes y arcos evolutivos, sino que tendrá que proporcionar un contexto narrativo para que Salaia cree su propia película. Siempre diferente, porque el público y sus emociones lo serán. Ellos decidirán hacia dónde evoluciona la historia.

Las posibilidades son múltiples. La misma historia de amor en Sevilla transcurrirá bajo el sol mientras en Bilbao lo podrá hacer bajo la lluvia; en una beberán un rebujito y en otra, txakoli. Se abre un mundo nuevo para el 'product placement', la presencia de marcas en pantalla. El equipo jurídico de la Universidad Pública de Navarra ya estudia las implicaciones legales.

De momento, Salaia solo servirá para películas creadas ex profeso, aunque Fernández de Vigo adelanta que «técnicamente es viable» hacerlo con cualquiera. Y pone fecha a la primera sesión: segundo semestre de 2026. Si la nueva entrega de 'Avatar' será distinta en cada proyección, ¿significa que los críticos de cine nos quedaremos sin trabajo? «No. Se abre una época apasionante para los que acepten el juego y entiendan la tecnología que construye el mundo, en lugar de esperar a que otros lo hagan».