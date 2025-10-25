Judith Colell lleva a la Seminci a los héroes que ayudaban a refugiados del nazismo 'Frontera' se ambienta en un pueblo de los Pirineos en 1943 y está protagonizada por Asier Etxeandia, Miki Esparbé y María Rodríguez Soto

Sábado, 25 de octubre 2025

1943. Franco ha bloqueado el paso de los refugiados que huyen de la represión nazi por los Pirineos. En la aduana de un pueblo fronterizo, un funcionario con un pasado republicano decide contravenir las órdenes ayudado por una vecina y un 'pasador' francés, que pone a salvo a los fugitivos al otro lado de la frontera. Una peligrosa actividad que despertará los fantasmas de la todavía reciente Guerra Civil española.

Presentada en la sección oficial de la Seminci fuera de concurso, 'Frontera' se inspira en hechos reales y está rodada en la comarca del Pallars, en el Pirineo leridano. María Rodríguez Soto, Miki Esparbé y Asier Etxeandia protagonizan la cinta de Judith Colell, presidenta de la Academia del Cine Catalán y directora de títulos como 'Nosotras' y 'Elisa K'. «No hay tanto escrito sobre el tema, pero sí que encontré artículos y libros que hablan de los 'pasadores'», contó en Valladolid la directora. «Descubrí historias fascinantes de personas, algunas incluso cercanas a la familia Franco, que ayudaban a la gente a huir de los nazis».

Tráiler de 'Frontera'.

'Frontera', que llegará a las salas el 12 de diciembre, recupera un episodio histórico de nuestro pasado pero proyecta su sombra sobre el presente. «La revisión del pasado y la recuperación de la memoria son la única vía para entender lo que está pasando. Y esto es tan importante ahora, en pleno genocidio, como lo era hace tres años con el fenómeno migratorio».

Por su parte, Asier Etxeandia prefirió mantener en secreto ante la prensa las características de su personaje «porque sería un spoiler». «Así que solo diré que lo interesante de los seres humanos, lo más bonito de todos, es que nada es lo que parece. Todos somos víctimas de una guerra, da igual el bando en el que estés».

Tráiler de 'Subsuelo'.

Fernando Franco, por su parte, compite por la Espiga de Oro con 'Subsuelo', un turbio thriller ambientado en el seno de una familia que adapta una novela del argentino Marcelo Luján. Los actores Julia Martínez, Diego Garisa y Sonia Almarcha protagonizan el nuevo trabajo del autor de 'La herida' y 'La consagración de la primavera', que indaga en la culpa, la verdad y los abusos en lo que califica como «un thriller de profunda intimidad retorcida». Franco emplea la pantalla partida y los mensajes de móvil que se envían los protagonistas en una cinta de atmósfera opresiva rodada en parte en Bizkaia, que se estrena el 7 de noviembre.