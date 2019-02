Jesús Vidal, el actor que emocionó con su discurso en los Goya 00:38 EFE El ganador del premio al mejor actor revelación es filólogo de formación y ha trabajado como periodista AGENCIAS Madrid Domingo, 3 febrero 2019, 17:07

El gran protagonista de la gala de los Goya fue Jesús Vidal, premio al Mejor Actor Revelación por su papel en 'Campeones', cinta que se llevó también la estatuilla a Mejor Película. Vidal ha marcado un hito al ser el primer discapacitado visual en lograr este reconocimiento. Filólogo de formación, sólo cuenta con el 10% de visión. Estudió un master en Periodismo e hizo sus pinitos en la profesión periodística con prácticas en la agencia Efe y en la edición digital de 'Diario de León'. Después se paso a la interpretación: es actor de teatro, dramaturgo y director teatral. Y es un gran aficionado al deporte, especialmente al ciclismo, e hincha de la Real Sociedad y de los Boston Celtics.

En su discurso de agradecimiento se acordó de su familia, de sus compañeros de las personas con discapacidad («inclusión, diversión, visibilidad») y de su ciudad, León, que este domingo se ha volcado en felicitarle. El alcalde de la ciudad, Antonio Silván, ha destacado el «enorme talento» como actor que tiene Jesús Vidal, pero sobre todo «su extraordinaria ternura y sensibilidad». Asimismo, Silván ha señalado que sus palabras «no sólo habrán emocionado seguramente a sus compañeros, su familia y todos aquellos que han compartido con él el camino hasta aquí, sino que conmovió a toda España»; y es que el vídeo con su intervención se ha convertido en uno de los más vistos de la noche.

Tras mencionar a sus compañeros, habló su discapacidad (visual, aunque en 'Campeones' realiza el papel de un discapacitado físico): «Han reconocido a un actor con discapacidad. Ustedes no saben lo que han hecho. Me vienen a la cabeza tres palabras: inclusión, diversión, visibilidad»; dejando paso a unas emotivas palabras hacia su familia («A mí sí me gustaría tener un hijo como yo, porque tengo unos padres como vosotros»). Y con el premio en sus manos, emocionó a todos al bajar del escenario para volver a celebrarlo a su tierra.

Incluso algunas de las ausencias más notables de la ceremonia, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, han transmitido a través de Twitter su emoción por el discurso.

Un discurso para no olvidar. Jesús Vidal ha hablado esta noche a nuestros corazones y ha remarcado tres palabras que nunca deben desaparecer de nuestra cabeza: inclusión, diversidad, visibilidad. Suscribo sus palabras de principio a fin. ¡Emocionado! ¡Sois campeones!#Goya2019https://t.co/FP0JmqSymX — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 2 de febrero de 2019

El presidente de el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, opina que'Campeones' reconcilia definitivamente a las personas con discapacidad con el cine. Pérez Bueno ha asegurado que la película ha constituido todo un fenómeno social, que «desde la imaginación de sus creadores ha llegado al imaginario colectivo, instalándose en él y transformándolo para bien, para bien de las personas con discapacidad».

«A partir de 'Campeones' las personas con discapacidad somos mejor percibidas y ganamos en consideración social», ha subrayado. A su juicio, la sensación que ha supuesto 'Campeones', el avance para la imagen social de las personas con discapacidad, resultan «innegables», en una esfera como la del cine y de lo audiovisual, «tan sinuosa, tan ingrata, con muchas malas experiencias acumuladas».

En todo caso, ha precisado que la cinta es ante todo una película que triunfa como obra cinematográfica por méritos propios. «Si ha seducido a millones de espectadores, es porque capta festivamente la atención, emociona y divierte, ofreciendo una historia redonda, con la que se identifica todo tipo de público», asegura. Pero también subraya que 'Campeones' tiene el elemento, que «es todo un valor, no demasiado frecuentado», de que su historia central y sus protagonistas son personas con discapacidad intelectual, que «rara vez alcanzan la visibilidad pública» como protagonistas.

Pérez Cayo destaca que es «ajena a ternurismos, exenta de concesiones a una emotividad ñoña», con talento y respeto a una realidad que tiene pocas oportunidades de aparecer y comparecer en la gran pantalla, conectando con una disposición anímica generalizada que tiene la ocasión de ver y apreciar a personas, que se muestran en primera persona. «Más allá del número y entidad de los premios Goya que haya cosechado, ha merecido la estima del público, no como favor a la película, sino porque ella misma es una contribución a la mejora social, al progreso de la sensibilidad y hasta de la moralidad colectivas», ha conlcuído.

Por su parte, desde Plena Inclusión Madrid, organización que asesoró a los responsables de la película, han destacado que los premios Goya que ha recibido la película son una «alegría más, y muy importante», que nos da 'Campeones'. «Con este premio se evidencia que 'Campeones' no sólo tiene un valor social importantísimo, porque ha conseguido traspasar la sensibilidad de millones de espectadores, y situar la discapacidad en una posición de visibilidad como jamás ha tenido, sino que además es una película de una gran calidad en todos sus aspectos. Es una muestra más de que el cine, el arte en definitiva, es una vía de participación social y sensibilización imprescindible», subraya el director general de la organización, Javier Luengo.

En este sentido, rememora la suerte de haber podido seguir todo el trabajo de la producción, desde sus inicios, muy de cerca, y asegura conocer el «cariño y la profesionalidad» con que se ha hecho esta película. «'Campeones' ha abierto una puerta que ya nadie va a poder cerrar», ha augurado.

Además, el Goya para Jesús Vidal es también una «alegría enorme» para la organización. «Jesús es un gran actor. La Academia con este premio, da una visibilidad a su trabajo como actor que es importantísima. Estamos tremendamente orgullosos de que haya decidido reconocer la profesionalidad de Jesús (...). España entera se ha emocionado con su discurso y ha conocido en primera persona los valores y capacidades representadas en la película», concluye

