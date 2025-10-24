El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La directora Isabel Coixet en la Seminci de Valladolid. Efe

Isabel Coixet inaugura la Seminci con una historia de amor y muerte en italiano

'Tres adioses' adapta una novela póstuma de Michela Murgia y triunfa estos días en los cines italianos

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Viernes, 24 de octubre 2025, 16:17

Comenta

Isabel Coixet (Barcelona, 1960) es la única cineasta que ha tenido el honor de inaugurar tres ediciones de la Seminci. Tras 'La librería' y 'Nieva ... en Benidorm', la realizadora ha abierto el festival vallisoletano este viernes con 'Tres adioses', su primer largometraje rodado en italiano. Alba Rohrwacher, Elio Germano y el español Francesco Carril, habitual del cine de Jonás Trueba, protagonizan esta historia de amor y muerte que arranca con la separación de una pareja tras siete años de relación.

