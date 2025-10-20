El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Diane Keaton. AFP
Marginalias

El 'look' de Diane Keaton

Iñaki Ezkerra

Iñaki Ezkerra

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:06

A Diane Keaton uno siempre la ha recordado en una impagable escena de 'La última noche de Boris Grushenko', aquella película que era un homenaje ... paródico a la decimonónica literatura rusa y a sus personajes genuinamente atormentados, eternamente enamoradizos e infaliblemente propensos a debatirse en plúmbeos devaneos filosóficos o teológicos en los instantes más críticos. En esa secuencia, el personaje de Natasha, encarnado por la actriz norteamericana Jessica Harper, mortifica a su pobre prima Sonia (una Diane Keaton disfrazada a lo Anna Karenina) con un enrevesado monólogo de amoríos contrariados que es un verdadero 'tolstonazo' y con el que solo consigue que a esta última se le vayan cerrando lenta, pesada, encantadoramente los párpados: «Alexi quiere a Tatiana como a una hermana. La hermana de Tatiana quiere a Trigorian como a un hermano. El hermano de Trigorian es el amante de mi hermana, a la cual le gusta físicamente, pero no espiritualmente…».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

