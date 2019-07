Bosque maldito Irlanda. 2019. 90 m. (12). Terror. Director: Lee Cronin. Intérpretes: Seána Kerslake, James Cosmo, Kati Outinen, Simone Kirby, Steve Wall.

Calificación:

El fruto más reciente de la última cosecha del cine de terror irlandés, que en años sucesivos nos ha entregado títulos como 'El canal', 'The Hallow', 'A Dark Song' y 'Los inquilinos', carga con el sello maldito de una estúpida campaña promocional que ha decidido bautizarla como «la nueva 'Hereditary'», generando a su paso una corriente de expectativas que la ópera prima de Lee Cronin ni quiere ni puede cumplir. Más acertada es la comparación con 'Babadook', aunque el propio director advierte que los orígenes del proyecto se remontan a 2009, cuatro años antes de que estrenase el cortometraje con el que se dio a conocer en el circuito terrorífilo: 'Ghost Train'.

No obstante, las similitudes con el primer largo de la neozelandesa Jennifer Kent empiezan y terminan con la descripción de la conflictiva dinámica relacional que se establece entre una madre y su hijo tras un episodio del pasado que no llega a verbalizarse, aunque el director se encarga de repartir las pistas necesarias para que completemos el puzzle. A Cronin le mueve el interés por indagar en lo sobrenatural que anida en la espesura de un bosque a través del que se accede a un inmenso cráter de origen desconocido -la imagen que se nos ofrece es parcial pero sus dimensiones se asemejan a las del bólido de Tunguska- más que psicoanalizar el esqueleto de un trauma que no parece haber afectado a la forma en la que la protagonista soporta el peso de la maternidad en solitario.

Partiendo de las tensiones maternofiliales en el entorno social frío y desafecto donde los protagonistas están construyendo una nueva vida, Cronin introduce pequeñas notas de folk horror que se materializan en la inquietante aparición de Kati Outinen -reina absoluta de la filmografía de Aki Kaurismäki- antes de arrastrarnos a un pozo de locura no lo bastante profundo como para que perdamos el control de nuestros sentidos.