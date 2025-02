Helena Taberna: «Lo más doloroso en una pareja es cuando se miran y ya no se aman»

Oskar Belategui Bilbao Jueves, 20 de febrero 2025, 00:53 Comenta Compartir

«El amor es inenarrable, solo se puede contar cuando ya ha pasado», escribe Isaac Rosa en 'Feliz final', una novela que Seix Barral publicó en 2018. La crónica de la relación rota de una pareja cuya originalidad residía en que arrancaba con el piso vacío, con la familia ya disgregada y los recuerdos de toda una vida atormentando a los cónyuges, para rebobinar hasta el enamoramiento.

El escritor sevillano alternaba a lo largo de sus 344 páginas el punto de vista de los protagonistas, con dos tipos de letra diferentes cuando hablaba uno y otro. Se cruzaban los recuerdos, los reproches, las causas de la ruptura de una vida en común en la que hubo dolor, hastío e infidelidades, pero también felicidad. Una novela en principio inadaptable, que Helena Taberna ha conseguido llevar a la pantalla respetando la peculiaridad de los saltos en el tiempo. El título, eso sí, ha cambiado en la película, que llega a las salas el próximo 28 de febrero: 'Nosotros'.

Tráiler de 'Nosotros'.

Los suscriptores de EL CORREO fueron este miércoles 19 de febrero los primeros espectadores de una cinta hermosa y dolorosa, que se atreve a mirar de frente los estragos de la vida en pareja. Helena Taberna e Isaac Rosa la presentaron en los cines Golem de Azkuna Zentroa, uno de los escenarios de la propia película, que se rodó en Bilbao el otoño pasado. Los Multis, la librería Cámara, el Metro, los muelles de la Ría y la playa de Bakio también aparecen en la historia de Antonio y Ángela, que gracias a la magia del cine viven en un coqueto loft con terraza en el número 1 de la Calle Cortes... con vistas a las dársenas de Barakaldo.

María Vázquez ('Mataharis', 'Matria') y Pablo Molinero ('La peste') son los dos estupendos protagonistas, actores con apariencia de 'normalidad'. Ella es profesora de Historia; él escritor y periodista en un diario que ha sufrido un ERE, padre de un hijo de una relación anterior. Se conocieron en una charla que Antonio impartió sobre el falso romanticismo. Les unió una película, porque todas las parejas tienen su película: 'Te querré siempre' (Viaggio in Italia), de Roberto Rossellini, con la que Taberna establece ecos a lo largo del metraje. Aman a su niña. Una vez escribieron en una servilleta de papel: «Nosotros envejeceremos juntos». No parece que vaya a ser así.

«Tal y como está escrita, la novela de Isaac es imposible de adaptar», reconoce la directora navarra, que debutó hace 25 años con 'Yoyes'. «El reto era conseguir una película hermosa, que se comprenda y tenga un enigma. Los nuevos tiempos han banalizado el amor, que sigue siendo un elemento esencial de nuestras vidas». Continuamos dándole vueltas a la idea del amor romántico, algo que, según Taberna, hace mucho daño. «Es un castigo sobre todo para lo femenino, un anhelo de insatisfacción. A los 16 años, leí en la biblioteca pública de Pamplona un ensayo de Ortega y Gasset sobre el amor, en el que decía que todo hombre sensible se siente indefenso ante la capacidad amorosa de la mujer.Aquello se me quedó grabado».

Ampliar Pablo Molinero y María Vázquez en 'Nosotros'.

'Nosotros' arranca con el personaje de María Vázquez viendo por enésima vez en el cine 'Te querré siempre', la crisis conyugal de un matrimonio inglés que viaja a Nápoles encarnado por Ingrid Bergman y George Sanders. Mientras, Pablo Molinero mete en cajas los libros y las fotos en la casa desmantelada. Ella quiere que sigan juntos. «Hemos tenido una buena relación salpicada de malos momentos», se consuela; él la pide un último abrazo.

No hablan mucho los protagonistas de 'Nosotros', tal como les ocurre a las parejas en descomposición. Es una de las virtudes de esta película que dura justo hora y media y que tiene como leit motiv musical el Adagio del Concierto en re menor de Bach, además de la melancólica partitura de Pascal Gaigne. «Es muy difícil hablar cuando todo está en el aire. El silencio cuenta. Ylos rostros de estos dos actores, que lo dicen todo», justifica Taberna.

El contexto social es esencial para valorar la erosión del amor: la precariedad laboral, la igualdad entre los miembros de la pareja... «En las películas sobre matrimonios nadie friega ni limpia el culete al niño», apunta la realizadora. Lo mismo que la alternancia entre los momentos luminosos y los oscuros, porque en un momento la vida en pareja está rota y al siguiente hay esperanza. «La vida es así, hay que aceptar la finitud. Las cosas se terminan», constata la directora, que apuesta por una tesis en la ruptura: la ausencia de culpabilidad. De ahí una frase estremecedora de la protagonista: «Perdóname por estar demasiado cerca como para que me vieras».

Ampliar María Vázquez y, de fondo, Ingrid Bergman en 'Te querré siempre'.

«La película no se acaba cuando la ves. Al día siguiente te viene una imagen según tu propia biografía. Apuesta por no tener rencor ni castigar al otro. Todos hemos experimentado la sensación de ser extraordinarios en un momento y no poder evitar el final. Sí, lo más doloroso en una pareja es cuando se miran y ya no se aman», concluye Helena Taberna.

25 años después de 'Yoyes', su autora se siente muy orgullosa de haber sido pionera en un cine español en el que apenas había directoras y mucho menos dispuestas a abordar el terrorismo de ETA. «Ha quedado como una película emblemática y el paso del tiempo le ha beneficiado.Estuve demasiado sola, pero me alegro de haber cofundado la asociación de mujeres cineastas CIMA, porque no podíamos perdernos el talento de la mitad de la población».