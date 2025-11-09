El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los hermanos Dardenne, en la pasada edición de la Seminci con motivo del estreno de 'Recién nacidas'. C. Espeso

Luc y Jean-Pierre Dardenne

«Nos gusta rodar historias de víctimas que no se conforman con su estatus»

Los veteranos realizadores belgas abordan la maternidad precoz en la película 'Recién nacidas', premiada a mejor guion en el Festival de Cannes

Enric Bonet

Enric Bonet

Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:01

Los belgas Luc y Jean-Pierre Dardenne son los cineastas más premiados en la historia del Festival de Cannes. Estos dos hermanos, de 71 y ... 74 años respectivamente, han estrenado recientemente en España 'Recién nacidas', un retrato polifónico sobre cuatro adolescentes que quedan embarazadas y reciben el apoyo de asistentas sociales en una residencia maternal. Estos representantes emblemáticos del cine social europeo analizan en esta entrevista su interés por este tema, así como sus elecciones artísticas para tratarlo sin caer en el miserabilismo.

