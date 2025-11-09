Los belgas Luc y Jean-Pierre Dardenne son los cineastas más premiados en la historia del Festival de Cannes. Estos dos hermanos, de 71 y ... 74 años respectivamente, han estrenado recientemente en España 'Recién nacidas', un retrato polifónico sobre cuatro adolescentes que quedan embarazadas y reciben el apoyo de asistentas sociales en una residencia maternal. Estos representantes emblemáticos del cine social europeo analizan en esta entrevista su interés por este tema, así como sus elecciones artísticas para tratarlo sin caer en el miserabilismo.

– ¿Cuál es su visión sobre las niñas o adolescentes que quedan embarazadas?

– Luc Dardenne: Es una lástima que estas situaciones se produzcan en la realidad y que haya adolescentes de 13, 14 o 15 años que tengan un hijo. Uno debe dedicarse a esa edad a aprender, disfrutar de la vida y conocer a otras personas. Pero se trata de un hecho real y más habitual de lo que creemos en el presente en Europa. Muchas mujeres han parido cuando prácticamente eran niñas. En la residencia maternal en la que grabamos en Bélgica había ocho chicas, pero existen otras instituciones de ese tipo donde podemos encontrar hasta 60. Y en países como Rumanía abundan estos centros a causa de los problemas con los métodos contraceptivos.

– Un aspecto interesante en su película es que muestran que no todas las madres precoces se relacionan de la misma manera con sus hijos…

– LD: Sí, exacto. Algunas de ellas se sienten incapaces de ocuparse de ellos y los rechazan. Otras no los quieren para no reproducir el traumatismo familiar que han sufrido. Pero también hay madres precoces que desean tener ese hijo. Así sucede en nuestra película con el caso de Perla, una adolescente negra cuya historia se inspira de un caso real. A pesar de que solo tiene 15 años, desea ser madre porque cree que eso le otorgará un mayor estatus social. Entiende que como madre la respetarán más, la gente la cuidará más por su vientre… A menudo se trata solo de una ilusión, pero algunas adolescentes lo viven de esa manera.

– También destaca por su narrativa polifónica —premiada en Cannes con el galardón al mejor guion— y por narrar cuatro historias de cuatro madres precoces que transcurren en paralelo. ¿Por qué apostaron por esta estructura?

– LD. Nuestra idea inicial era tratar el mismo tema a partir de la historia de una sola chica que acababa de parir. Pero cuando visitamos por primera vez una residencia maternal para preparar la primera versión del guion, descubrimos una dimensión colectiva que nos interpeló. Además de las madres muy jóvenes, allí había todas esas mujeres que las ayudan: psicólogas, asistentas sociales, directoras del centro… Eso nos convenció para escribir la historia a partir de cuatro madres y para ello nos inspiramos en la película 'La calle de la vergüenza' del japonés Kenji Mizoguchi.

– La residencia maternal tiene un papel muy relevante. Resulta prácticamente un quinto personaje…

– Jean-Pierre Dardenne: Gracias a instituciones como estas residencias, estas madres precoces, que a menudo proceden de familias muy pobres y desestructuradas, logran sobreponerse a grandes dificultades. Allí aprenden a ocuparse de sus hijos, ya bien sea por sus propios medios o dándolos en adopción. También descubren la solidaridad y la actitud cuidadosa de las trabajadoras sociales. Estas residencias maternales son lugares donde uno puede resistir a su destino.

– Como sucede en otras de sus obras, la responsabilidad es un aspecto central en 'Recién nacidas'. ¿Por qué les interesa esta cuestión?

– J-PD: Nos gustan los personajes que son víctimas, pero que no se conforman con ese estatus. Cualquier individuo dispone en su vida de oportunidades para ser responsable e imponer su yo y así cambiar su destino. Es cierto que algunas personas se regodean en su condición de víctima y eso les permite no ser responsables de nada. Así sucede en la película con el personaje de la hermana de Perla. Pero en nuestro cine nos gusta abordar historias de seres humanos que en un momento dado logran resistir al destino social que los oprime.

– Su último filme tiene un tono más positivo y esperanzador que los anteriores…

– J-PD: Decidimos esta vez que la realidad debía ofrecer puertas de escapatoria. Queríamos mostrar una luz, aunque fuera frágil, para estas jovencísimas madres. Creemos que la ficción también sirve para eso. Para mostrar que a pesar de que la realidad pueda ser muy difícil, cada uno dispone de la posibilidad de luchar por una vida mejor.

– Resulta interesante la sororidad que muestran entre las jovencísimas madres, pero también los distintos perfiles de los padres adolescentes.

– LD. Por desgracia, estos padres adolescentes casi no existen. A causa de un patriarcado ancestral, la mayoría abandona a las madres. Pero en la película quisimos mostrar a un joven que decide hacerse cargo del hijo y cuidarla a ella. Quisimos mostrar ese lado positivo del género masculino. Hay reglas históricas y sociológicas que lamentamos, pero también hay excepciones. Y así sucede con el personaje de Dylan.