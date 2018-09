«Es una gozada poder contar historias sin príncipe azul» Jenner, ayer en el festival de televisión de Vitoria. / BLANCA CASTILLO Michelle Jenner | Actriz «Las niñas deben poder inspirarse en mujeres fuertes y no en princesas salvadas», defiendeen el FesTVal vitorianola protagonista de'El Continental' MARÍA REGO Martes, 4 septiembre 2018, 01:24

La Edad Media se había convertido en el hábitat natural de Michelle Jenner (Barcelona, 1986) en la pequeña pantalla tras arrasar con títulos como 'Isabel' o 'La catedral del mar' y, aunque ella misma reconoce que no busca las series de época, el papel de Andrea Abascal en 'El Continental' (TVE) ha hecho que viaje de nuevo en el tiempo. En esta ocasión, 'sólo' un siglo atrás con el objetivo de meterse en la piel de una mujer que lleva, literal y metafóricamente, los pantalones. En plenos años veinte, al frente de un cabaret y rodeada de mafiosos. «Es una feminista», retrata la actriz, que ayer estrenó la alfombra naranja del FesTVal vitoriano.

- Después de todo un verano invitando al telespectador a brindar con cerveza, se encierra en un cabaret de los años veinte rodeada de licores. ¿A qué sabe 'El Continental'?

- Ja, ja, ja. Es una serie estupenda que tiene acción, drama, intriga, pasión... y muchas historias y muchos personajes. Ha sido muy divertido trabajar en ella.

- En el cóctel que se servirá cada capítulo mezcla amor, ambición y clandestinidad. ¿Cuál es su ingrediente favorito?

- Me ha gustado probar un poco el mundo de lo clandestino y lo mafioso con mi personaje, que se convierte en gánster, la primera mujer gánster de la época. Me gusta porque estamos más acostumbrados a ver esto en personajes masculinos y poder hacerlo siendo mujer la verdad es que mola.

- ¿Va por delante del tiempo que le ha tocado vivir?

- Desde el principio de la serie ya se ve. Andrea está buscando algo más que no tiene alrededor y que siente que debe haber, y de repente aparece esto en su vida... Nadie se atrevería en aquella época a hacer lo que hace ella, y ella ni se lo piensa.

- A algo tan normal hoy en Occidente como ponerse unos pantalones.

- ¡Sí!, es una feminista de aquella época. Ella se pregunta por qué tiene que ser algo exclusivamente para los hombres y piensa que si está cómoda con ellos también se los va a poner.

- Su personaje no espera a que nadie le solucione los problemas, ella tomas las riendas. ¿Hacen falta más papeles de mujeres fuertes que no aguardan a que el héroe de turno las salve?

- Totalmente, se necesitan mucho. De un tiempo a esta parte está habiendo bastantes personajes de este tipo y es una gozada poder contar esas historias donde, ni príncipe azul ni hostias, con perdón, una se vale por sí misma y se salva solita. Yo ahora veo una peli antigua de Disney y digo 'mira qué gracioso' o 'qué bonito', pero también pienso 'madre mía, es verdad que siempre aparece la chica esperando al príncipe azul'.

«Soy de planes diurnos»

- El empoderamiento femenino significa para Michelle...

- Puede abarcar muchos temas, como darte cuenta de que eres capaz de más cosas de las que crees, por ejemplo a la hora de acceder a un trabajo, y que puedes hacer sola un montón de cosas sin ayuda de un hombre.

- ¿La pantalla tiene que reflejar esa realidad para avanzar en la igualdad?

- Es muy importante, porque no deja de ser un reflejo de la sociedad y, aunque debe haber todo tipo de cine, también deben tener cabida este tipo de personajes femeninos fuertes porque hasta hace muy poco se contaban con los dedos de una mano. Las niñas tienen que poder inspirarse en este tipo de personajes, en mujeres que no tienen que ser princesas salvadas, sino que son superheroínas.

- Ha dado un paso de gigante en el tiempo desde 'Isabel' (XIV-XV) y 'La catedral del mar' (XIV) a 'El Continental' (años 20). Si pudiera elegir una etapa de la historia, ¿a cuál se teletransportaría?

- Los setenta o los ochenta sería gracioso, me gusta mucho esa estética. Pero no es que yo busque las épocas, de repente me llegan, y lo divertido de este trabajo también es poder vivir otros momentos, otras experiencias, ponerte un vestuario...

- Su personaje en 'El Continental' no sale del bar, pero ¿Michelle frecuenta mucho la vida nocturna?

- Uy, pues no te creas, soy mas del día que de la noche. Siempre me ha gustado más hacer planes diurnos.