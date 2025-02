Unos Goya con acento vasco

Oskar Belategui Bilbao Domingo, 2 de febrero 2025, 00:00 Comenta Compartir

Los Goya granadinos se dilucidarán este 8 de febrero, salvo sorpresas, entre las dos películas con mayor número de nominaciones: 'El 47' (14) y 'La infiltrada' (13). No tiene mucho sentido que el mejor largometraje no tenga a su vez nominado a su director, pero ... así ha ocurrido en esta 39 edición, en la que Marcel Barrena no compite por 'El 47'. A excepción de que Pedro Almodóvar venza por 'La habitación de al lado', como ocurrió en los Feroz, Arantxa Echevarría se llevará a casa su segunda estatuilla tras la conseguida en 2019 como realizadora novel por 'Carmen y Lola'.

Sería una justa manera de recompensar un fenómeno cinematográfico que ha llevado a las salas a casi millón y medio de espectadores. 'La infiltrada', un thriller sin tiempos muertos, ajusta cuentas con la historia reciente de Euskadi y reivindica el heroísmo de las fuerzas de seguridad en la lucha contra ETA. Además es una producción levantada por mujeres desde el guion a la producción. Un ejemplo de cine popular que este mes de febrero llegará a las plataformas, interrumpiendo una brillantísima carrera comercial en las salas. Las cinco nominaciones de 'Marco' saben a poco. El juguetón biopic del farsante Enric Marco no aspira al Goya a la mejor película, aunque Aitor Arregi y Jon Garaño sí son candidatos como directores. En 2018, los autores de 'Handia' se llevaron diez Goyas, pero no lograron los de película y director, que fueron para 'La librería', de Isabel Coixet. Al menos, esta oportuna fábula en tiempos de la postverdad, que también aspira al mejor guion, tiene asegurados dos galardones: el de actor protagonista para un arrebatador Eduard Fernández, que engordó 17 kilos y se afeitó la cabeza para mimetizarse en Marco, y el de maquillaje para el equipo que lidera la donostiarra Karmele Soler, que empezó en la tele maquillando a Txirri, Mirri y Txiribiton, y en 2012 ganó el Goya por 'La piel que habito'. Ampliar Patricia López Arnaiz ya ganó un Goya por 'Ane'. Fernando Velázquez tardó cuatro nominaciones en conseguir el Goya por la partitura de 'Un monstruo viene a verme'. El mismo año que ha puesto música a las series 'Querer', 'Invisible' y 'La última noche en Tremor', y a las películas 'La casa', 'Buffalo Kids', 'Mi amigo el pingüino' y 'La infiltrada', el getxotarra puede obtener su segunda estatuilla por esta última. Con permiso de Alberto Iglesias –11 Goyas– y su preciosa partitura para 'La habitación de al lado'. Dos actores vascos que han conocido el triunfo en los Premios de la Academia repiten este año. La vitoriana Patricia López Arnaiz, vencedora con 'Ane' en 2021, desborda lástima, compasión y humanidad en la piel de la mujer que cuida de su exmarido (Antonio de la Torre) en sus últimos días en 'Los destellos', de Pilar Palomero. Una preciosa y conmovedora historia sobre el balance vital y la buena muerte que hubiera merecido mayor repercusión. La Carolina Yuste de 'La infiltrada', Emma Vilarasau ('Casa en llamas') y Julianne Moore y Tilda Swinton por 'La habitación de al lado' se lo pondrán difícil. Ampliar Urko Olazabal puede conseguir su segunda estatuilla por 'Soy Nevenka'. Urko Olazabal ganó el Goya por 'Maixabel', de Icíar Bollaín, en la que encarnaba a Luis Carrasco, uno de los etarras que asesinaron a Juan Mari Jáuregui. Su segunda nominación, también a las órdenes de Bollaín, la ha merecido por otro villano, Ismael Álvarez, exalcalde de Ponferrada tristemente célebre por ser el primer político español condenado por acosar a la concejala Nevenka Fernández. Poco puede hacer el protagonista de 'Soy Nevenka' frente al gran favorito, Eduard Fernández por 'Marco'. Ampliar Eneko Sagardoy aspira al Goya a mejor cortometraje de ficción por 'Betiko gaua'. Finalmente, Eneko Sagardoy podría perfectamente traerse a Bilbao el Goya al mejor cortometraje de ficción por su debut detrás de las cámaras, 'Betiko gaua', una sugerente e intrigante historia nocturna con Miren Gaztañaga y Elena Irureta. Curiosamente, dos de los cortos rivales también están dirigidos por actrices: Celia de Molina ('Cuarentena') y Lucía Jiménez ('El trono'). Otro tiene firma vasca, el bizarro 'Mamántula', de Ion de Sosa, al igual que el corto animado 'La mujer ilustrada', de la donostiarra Isabel Herguera.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión