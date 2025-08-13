Se filtra una escena de 'Torrente presidente' con guiño a Abascal y Vox Un usuario de TikTok ha publicado en su perfil un fragmento del rodaje donde se ve a Santiago Segura (Torrente) pedir el voto desde un balcón

La sexta entrega de la saga de humor más famosa del cine español ya está en marcha. El rodaje de 'Torrente Presidente' ya ha comenzado pese a que su director, Santiago Segura, expresase hace poco más de un mes sus dudas en público de llevar a cabo el filme. «Se me están quitando las ganas», dijo cuando le preguntaron por la fecha de inicio del rodaje. Pero, a juzgar por las imágenes, todo apunta a que la sexta película de 'Torrente' ya está en marcha.

En el vídeo adjunto a la información, y que se ha viralizado en las últimas horas en las redes sociales, se ve a Santiago Segura (Torrente) llamando al voto desde un balcón. El famoso policía se encuentra en pleno mitin cuando afirma que se «gratificará» a aquellos ciudadanos que ayuden a la Policía a identificar a delincuentes. «Cuando gobierne yo... cuando gobernemos nosotros... eso no va a pasar. A esa persona se le gratificará por haber ayudado a la Policía. ¡España!», grita un enfervorizado Torrente.

El resto de la escena la componen elementos que recuerdan a Vox y a Santiago Abascal. El nombre del partido político por el que se presenta Torrente se llama 'Nox' y tiene un logo muy similar al de la formación de extrema derecha. También hay alusiones a su líder. En uno de los carteles pegados en las fachadas se puede leer 'con Carrascal a defender lo nuestro', lo que da a entender que el sobrenombre de Torrente para esta película podría ser muy similar al apellido de Abascal.

Curiosamente esta filtración de la nueva película de Santiago Segura llega pocos días después de las protestas del director por los 'spoilers' que se dan actualmente. Él mismo ya los ha sufrido con anterioridad en la saga 'Torrente'. «En las últimas iban a rodar y al día siguiente lo colgaban en redes sociales. Por un lado, es publicidad, pero, por otro lado, revienta la sorpresa», se quejaba el cineasta sobre la actitud de algunos famosos que han formado parte de la saga. Esta vez, todo apunta a que un vecino curioso ha 'reventado' parte del guion de la nueva película.