El Festival de San Sebastián desvela su cine más exquisito

Son las películas de San Sebastián cuyas entradas antes se agotan. La sección Perlas exhibe antes de su estreno comercial títulos ya testados en otros ... festivales o a punto de hacerlo, como 'Jay Kelly', comedia dramática en la que George Clooney juega con su imagen al encarnar a un famoso actor que atraviesa una crisis personal durante un viaje por Europa. Le acompaña su representante, al que da vida Adam Sandler, y dirige para Netflix Noah Baumbach, autor de la estupendas 'Greenberg' e 'Historia de un matrimonio'.

¿Vendrá Clooney a Donosti? La próxima semana concursará en Venecia con 'Jay Kelly', así que dependerá de cómo se reciba. Otra estrella de Hollywood, Jodie Foster, protagoniza 'Vida privada', en la que se convierte en una reputada psiquiatra que emprende una investigación sobre la muerte de uno de sus pacientes, del que está convencida que ha sido asesinado. La cineasta francesa Rebecca Zlotowski dirige este rocambolesco thriller con elementos de comedia, que pudo verse en el pasado Festival de Cannes.

Uno de los filmes más esperados por los cinéfilos donostiarras es, sin duda, 'Nouvelle Vague', homenaje a Jean-Luc Godard de uno de los directores independientes más íntegros del cine USA: Richard Linklater. El autor de 'Antes del amanecer' reconstruye el rodaje de 'Al final de la escapada', película clave en el despertar de la Nueva Ola francesa, el movimiento que cambió el cine de la segunda mitad del siglo pasado. En Cannes, cómo no, arrebató.

Zoey Deutch, en la piel de Jean Seberg, y Guillaume Marbeck como Jean-Luc Godard, director de 'Al final de la escapada', en 'Nouvelle Vague', de Richard Linklater.

Más estrellas. Emma Stone, presidenta de una gran compañía en 'Bugonia', es secuestrada por dos chalados conspiranoicos, convencidos de que se trata de una extraterrestre decidida a destruir la Tierra. Un argumento no tan loco si advertimos que tras las cámaras está Yorgos Lanthimos, responsable de 'La favorita' y 'Pobres criaturas'.

Tras 15 años sin poder salir de su país, el iraní Jafar Panahi se alzó con la Palma de Oro en Cannes por 'Un simple accidente', una fábula moral sobre las heridas de su país que arranca cuando un torturador es capturado por una de sus víctimas. Por su parte, Paolo Sorrentino regresa a Donostia con la película que inaugurará la Mostra de Venecia, 'La Grazia', una nueva colaboración con el actor Toni Servillo, el inolvidable Jep Gambardella de 'La gran belleza'.

Jodie Foster en 'Vida privada'.

La brasileña 'El agente secreto', de Kleber Mendonça, arrasó en el palmarés del último Cannes por su retrato de los tiempos oscuros del país bajo el régimen de la dictadura militar. En 'El mago del Kremlin', del francés Olivier Assayas, un joven artista y productor de televisión (Paul Dano) se convierte en los años 90 en asesor de Vladimir Putin. Finalmente, una ópera prima española, 'Ciudad sin sueño', de Guillermo Galoe, drama rodado en la Cañada Real, el asentamiento irregular más grande de Europa, a las afueras de Madrid.