George Clooney protagoniza 'Jay Kelly', de Noah Baumbach.

El Festival de San Sebastián desvela su cine más exquisito

La sección Perlas exhibirá la última Palma de Oro en Cannes y los nuevos trabajos de Richard Linklater y Noah Baumbach

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Bilbao

Viernes, 22 de agosto 2025, 14:00

Son las películas de San Sebastián cuyas entradas antes se agotan. La sección Perlas exhibe antes de su estreno comercial títulos ya testados en otros ... festivales o a punto de hacerlo, como 'Jay Kelly', comedia dramática en la que George Clooney juega con su imagen al encarnar a un famoso actor que atraviesa una crisis personal durante un viaje por Europa. Le acompaña su representante, al que da vida Adam Sandler, y dirige para Netflix Noah Baumbach, autor de la estupendas 'Greenberg' e 'Historia de un matrimonio'.

