El festival de cine FANT preestrena 'Una ballena', una original mezcla de thriller y misterio

Una asesina profesional con extraordinarias facultades esconde cierto secreto difícilmente explicable. Este punto de partida se desarrolla en la película 'Una ballena', de Pablo Hernando, presentada ayer dentro del ciclo PreFANT, el festival de cine fantástico que se celebrará entre el 2 y el 10 de mayo en Bilbao. «Quería hablar de una pistolera con miedo a la oscuridad y creo que la inhumanidad de este arquetipo tan frío abre una puerta a otro mundo», explica el director alavés. El resultado es una obra que mezcla el 'thriller', el terror y el género del misterio, un proyecto singular dentro de la más reciente cinematografía vasca que se rodó en diferentes escenarios de Bizkaia, como la fábrica de Artiach, y el Puerto de Bilbao, además de en el pueblo alavés de Okondo.

El protagonismo de Ingrid García Jonsson como una joven sicaria, rubia y bella, podría hacernos pensar que nos hallamos ante una versión local de 'Nikita', pero nada más lejos de la realidad. «Tuvimos la cautela de quitar ese aspecto de la seducción», apunta su responsable. «No queríamos hacer un personaje sexy ni una 'femme fatale' porque entendíamos que suponía un feo a la historia».

La historia combina una trama mafiosa en un puerto, con paisajes bilbaínos, y el inquietante relato en torno a la procedencia de la pistolera, que nos habla del océano y de los monstruos que puede acoger. «Lo primero que concebimos fue el individuo y, luego, el mar, que es fascinante y que siempre me ha inquietado y atraído porque alimenta la imaginación», aduce. «Parece una llanura, pero hay algo debajo del velo, está lleno de cosas vidas y muertas, un planteamiento muy potente para desarrollar la imaginación. Si iba a contar la historia de una asesina entre dos mundos, el mar es un buen umbral».

Una ballena varada se convierte en una poderosa imagen visual que remite a esas entrañas. Además, la historia se encuentra plagada de referencias a su leyenda. El capo que encarna Ramón Barea se apoda Melville, homenaje tanto a Herman Melville, autor de 'Moby Dick', como a a Jean Pierre Melville, el director francés de 'Le samuraï', un 'noir' en el que aparece este arquetipo del asesino por contrato. Además, otro de los personajes se llama Jonás. Durante la presentación de la película, el veterano actor bilbaíno destacó su rol de 'malo humanizado' y el halo poético que lo rodea, fruto de la indefinición en torno a la actividad ilegal que desempeña.

Presentación de la película en Bilbao.

La puesta en escena resulta fundamental en 'Una ballena'. Hernando reconoce el riesgo que supone intentar contar una historia a partir de los recursos visuales. «No me interesaba hacer una película de guión y actores, quería que la forma contase la narración, no hacer algo bonito que no dijese nada, quería expresar con imagen y sonido, no sólo con bustos parlantes», señala y niega la tentación preciosista: «Huíamos de lo más bonito para hacer lo adecuado». A ese respecto, la fotografía de Sara Gallego resulta fundamental.

El director aludió a la precisión y sencillez del guión, y la contención interpretativa de García-Jonsson. En declaraciones a EL CORREO, rehuyó aplicar cualquier etiqueta de su tercer proyecto individual. «Me apasiona la comedia y la ciencia-ficción, pero me gusta hace películas sin pensar en qué cajón cae la historia», indica y confiesa que en su cabeza siempre tuvo sentido la mixtura entre la narración más convencional o realista, y la otra dimensión.

La película no sigue las reglas del género policíaco. Hernando aduce que en las producciones de intriga todas las piezas deben encajar para que la trama se cierre. «Aquí no se plantea un puzle, el misterio es el combustible para ejercitar la intuición», defiende. «La clave radica en abrir puertas, se trata de una película de misterio, no de intriga».

Esta iniciativa parece ir a contracorriente del cine español, inclinado a la comedia, asuntos intimistas y creaciones relacionadas con nuestro pasado reciente. «Transcurren tantos años desde que la piensas hasta que se estrena que intentar adecuarse a las modas del mercado se antoja una batalla perdida», confiesa y añade «que se trata de un verdadero milagro que exista y eso se lo debo al empeño de la productora Leire Apellaniz. ¿Se trata de una rara avisa en el panorama actual? «Considerarlo un rareza habla muy mal del estado de la industria en España?», advierte.

