Festival de Cannes 2019: fecha de la gala y lista de películas en competición Lunes, 6 mayo 2019, 12:51

El Festival de Cannes 2019 ya tiene fechas de inicio y de la gala de entrega de premios final, incluso la lista completa de películas en competición confirmada.

Cannes 2019 dará inicio del martes 14 de mayo y la gala de entrega de premios será el sábado 25 de mayo de 2019.

Este es el listado completo de películas en competición en el Festival de Cannes 2019:

Jim JARMUSCH: THE DEAD DON'T DIE

Pedro ALMODÓVAR: DOLOR Y GLORIA

Marco BELLOCCHIO: IL TRADITORE (THE TRAITOR)

BONG Joon Ho: GISAENGCHUNG (PARASITE)

Jean-Pierre DARDENNE Luc DARDENNE: YOUNG AHMED

Arnaud DESPLECHIN: OH MERCY!

DIAO Yinan: NAN FANG CHE ZHAN DE JU HUI (THE WILD GOOSE LAKE

Mati DIOP: ATLANTICS

Xavier DOLAN: MATTHIAS AND MAXIME

Jessica HAUSNER: LITTLE JOE

Abdellatif KECHICHE: MEKTOUB, MY LOVE : INTERMEZZO

Ken LOACH: SORRY WE MISSED YOU

Ladj LY: LES MISÉRABLES 1.a película

Terrence MALICK: A HIDDEN LIFE

Kleber MENDONÇA FILHO Juliano DORNELLES: BACURAU

Corneliu PORUMBOIU: LA GOMERA (THE WHISTLERS)

Ira SACHS: FRANKIE

Céline SCIAMMA: PORTRAIT OF A LADY ON FIRE

Elia SULEIMAN: IT MUST BE HEAVEN

Quentin TARANTINO: ONCE UPON A TIME... IN HOLLYWOOD

Justine TRIET: SIBYL