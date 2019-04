El Fant inundará Bilbao de sangre en su 25 cumpleaños 01:55 Póster de la edición número 25 del Fant. Juan Antonio Bayona será la estrella de un certamen que proyectará una panorámica del cine de terror y fantástico en el mundo del 2 al 11 de mayo OSKAR BELATEGUI Jueves, 11 abril 2019, 15:25

El Fant nació hace 25 años del esfuerzo de unos cuantos aficionados al cine de terror en Bilbao, que contemplaban con envidia cómo San Sebastián ya venía celebrando la Semana de Cine Fantástico. Por no hablar de Sitges, que con más de medio siglo es ya un festival inabarcable en su programación, referencia del género en Europa. «En los años de la crisis sabíamos que si se dejaba de celebrar un año desaparecería», asegura la concejala de Cultura, Nekane Alonso. El payaso espeluznante que sopla las sanguinolentas velas en el póster celebra la consolidación de un certamen modesto pero cuidado, que ha logrado traer a la capital vizcaína a personalidades del calibre de Joe Dante y Park Chan-Wook.

La estrella de esta edición, que se celebrará del 2 al 11 de mayo, es sin duda Juan Antonio Bayona (Barcelona, 1975). Su fulgurante trayectoria comprende cuatro largometrajes que se estrenaron con la categoría de acontecimiento. De realizar videoclips de Camela a firmar la película más taquillera el año pasado en España y en medio mundo, 'Jurassic World: El reino caído' (1.200 millones de euros de recaudación global). Aquel niño cuyo padre pintaba murales para anunciar los estrenos en los cines de Barcelona es el director español más taquillero y con mayor proyección internacional.

Bayona, ganador de tres Goyas (mejor director novel por 'El orfanato' y mejor director por 'Lo imposible' y 'Un monstruo viene a verme'), recogerá el Premio Estrella del Fantástico el 10 de mayo en la gala de clausura que tendrá lugar en el auditorio del Museo Guggenheim. El acto contará con la actuación del DJ Carlos Bayona, hermano del director de 'Lo imposible', que por primera vez estará acompañado a los platos por el propio cineasta. El otro director al que Fant reconoce su carrera es Fred Dekker (San Francisco, 1959), autor de dos exitosas muestras de 'terror teen' en los 80, 'El terror llama a su puerta' y 'Una pandilla alucinante', guionista asimismo de filmes del género como 'House, una casa alucinante' y 'Robocop 3'.

Tres películas de la sección oficial: 'Inner Ghosts', de Paulo Leite, 'You might be the killer', de Brett Simmons, y 'One cut of the dead', de Shin'chirô Ueda.

Más premios. Guillermo de Oliveira, director del documental 'Desenterrando a Sad Hill', recibirá el Premio Fantrobia a una figura emergente del fantástico. El veterano Jack Taylor, el actor guiri que en los 70 reinó en el cine de 'terror de pipas', vendrá a recoger el Fant de Honor y a presentar un documental que repasa una carrera en la que se cruzan Jess Franco y Milos Forman. Dentro de la sección Maestros del Fant, se recuperarán títulos de tres realizadores recientemente fallecidos: Larry Cohen ('The Stuff. In-Natural'), Nicolas Roeg ('Amenaza en la sombra', 'El hombre que cayó a la Tierra') y Jordi Grau, firmante de dos cintas fundamentales del cine de terror patrio: 'Ceremonia sangrienta' y 'No profanar el sueño de los muertos'.

'Ártico', del brasileño Joe Penna, coloca a Mads Mikkelsen al límite de sus fuerzas en un relato de supervivencia ambientando en los hielos polares. Será el filme que inaugure la sección oficial el 3 de mayo en una gala en el teatro Campos que conducirá el actor Lander Otaola. Entre los 18 largometrajes a concurso encontramos la ópera prima del navarro Jon Mikel Caballero, 'El increíble finde menguante', un drama fantástico con tintes de comedia inspirado en títulos sobre bucles temporales como 'Atrapado en el tiempo' y 'Olvídate de mí'. Fant en Corto proyectará 20 trabajos, diez de ellos obras de realizadores vascos. Todos optan al premio del público, dotado con 3.000 euros, y a otros dos galardones más: mejor corto (3.000 euros) y mejor corto vasco (2.000 euros).

El abono para el festival, que permite el acceso a todas las sesiones de pago en los cines Golem de Azkuna Zentroa, al igual que a las sesiones de inauguración en el Teatro Campos, clausura en el auditorio del Museo Guggenheim y palmarés en la Sala BBK, –siempre previo paso por taquilla– se pondrá a la venta este viernes al precio de 35 euros en las taquillas de Golem y a través de la web del festival. Las entradas para una única sesión tendrán un precio de 5 euros y podrán adquirirse en las taquillas y webs de cada uno de los espacios de proyección: Golem–Alhondiga, Sala BBK, Museo Guggenheim y Teatro Campos.