Fallece a los 87 años el actor Terence Stamp, «maestro de los silencios inquietantes»

Imbatible en roles ambiguos y de psicópata, en 'Billy Budd' y 'El coleccionista', también triunfó como villano en 'Superman'

Isabel Urrutia Cabrera

Isabel Urrutia Cabrera

Domingo, 17 de agosto 2025, 21:01

La vocación de estrella se le despertó en la primerísima infancia, nada más ver a Gary Cooper en 'Beau Geste', una película en la que ... se aprende lo que es la lealtad con uno mismo, el compañerismo a prueba de balas y traiciones, así como la importancia de saber despedirse, a ser posible con un funeral vikingo en el que no falte un perro a tus pies (que en el filme no era un animal de cuatro patas sino una bestia con uniforme y dos piernas).

