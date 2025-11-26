Esther García: «Ser un referente no ha sido nunca mi objetivo, pero lo soy y estoy contenta de ello» El Mikeldi de Honor premia a la productora Esther García, que trabaja en la carrera de 'Sirat' al Oscar y el nuevo filme de Almodóvar

Oskar Belategui Bilbao Miércoles, 26 de noviembre 2025, 18:39 Comenta Compartir

Esther García (Cedillo de la Torre, Segovia, 1956) quedó el año pasado encantada de su experiencia como jurado en Zinebi. Así que cuando le anunciaron que este año era merecedora del Mikeldi de Honor le ilusionó la idea de regresar a Bilbao. La ganadora de seis Goyas (tres como directora de producción por 'Acción mutante', 'Todo sobre mi madre' y 'La vida secreta de las palabras', y tres como productora por 'Volver', 'Relatos salvajes' y 'Dolor y gloria'), Premio Nacional de Cinematografía en 2018, recogía el pasado septiembre el Premio Donostia por una carrera que desde 1985 va de la mano de El Deseo, la productora de los hermanos Almodóvar. Sin embargo, García está detrás de muchas más películas que las del manchego, por ejemplo, 'Sirat', de Oliver Laxe, elegida para representar a España en los Oscar.

«Me siento abrumada pero estoy profundamente agradecida. Tengo una profesión que me ha hecho muy feliz y, además, después de desempeñarla me han dado un montón de premios. ¿Qué más se puede pedir?», expresó la ganadora del Mikeldi de Honor, que recogerá este viernes en la gala de clausura. La homenajeada quiso destacar la labor de los productores. «Todas las decisiones que se toman en una película están marcadas por la primera de ellas: hacerla. Y esa la toma el productor», remarcó.

Ampliar Esther García, entre el concejal de Cultura Gonzalo Olabarria y el director de Zinebi, Joseba Lopezortega. Maika Salguero

Esther García tenía 17 años y estudiaba COU cuando trabajó en labores administrativas en el rodaje de 'Pim, pam, pum... ¡Fuego!', de Pedro Olea. Su vocación de maestra saltó por los aires. Se bregó como secretaria de producción y cajera pagadora en mil películas: westerns, coproducciones fantásticas hechas con cuatro duros, capítulos de 'Curro Jiménez' y comedias de Mariano Ozores como 'Los liantes' y 'Yo hice a Roque III'. En 1978 no podía adivinar que su futuro profesional volvería a unirse con el autor de un loquísimo corto en el que participó, 'Folle... folle... fólleme Tim': un tal Pedro Almodóvar.

«Ser un referente no ha sido un objetivo en mi vida, pero lo soy, es verdad», reconoció la productora que propició las carreras de, entre otros, Guillermo del Toro, Daniel Calparsoro e Isabel Coixet. «Estoy contenta de serlo pero es un peso sobre los hombros. Muchas veces siento una presión por estar a la altura. En 50 años de trabajo he podido ensanchar los márgenes y llegar a otras cinematografías, hacer cosas arriesgadas en las que hemos tenido éxito. Y el éxito da mucha visibilidad».

Ampliar Esther García recibe el Premio Donostia de manos de Pedro Almodóvar en el pasado Festival de San Sebastián. AFP

Integrante de CIMA (Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales), Esther García destacó que las mujeres «siempre andamos buscando referentes, y si yo lo soy, lo asumo con gusto». En El Deseo buscan «guiones que nos interesen y conmuevan». Si deciden producir la película, «nos vinculamos con ella para toda la vida». «Hacer una película son dos años, más que un embarazo. Te tiene que interesar muchísimo el proyecto para dejarte en él esa parte de tu vida».

Ahora mismo, 'Sirat' camino del Oscar y lo nuevo de Pedro Almodóvar, 'Amarga Navidad' –en cines el 20 de marzo– ocupan la atención de El Deseo. «Cada día hay un nuevo premio y una nominación para 'Sirat'. Todas las publicaciones nos dan como seguros en la lista de 15 nominadas al Oscar. Ahora se trata de que vean la película en salas y la voten. La distribuidora Neon está haciendo proyecciones en todo el mundo. Hay que hacer una inversión enorme de dinero, una labor titánica que sin ellos sería imposible». En cuanto a 'Amarga Navidad', adelantó que Alberto Iglesias acaba de grabar la música en Londres con una orquesta de 56 músicos y un coro.