¿Una escuela de especialistas de cine de Bizkaia?

En los últimos años, Euskadi ha pasado de ser un escenario ocasional a un lugar en el que el cine sucede casi todos los días. ... Entre montes y polígonos, entre caseríos y naves industriales, empiezan a multiplicarse profesiones que antes parecían reservadas a grandes producciones de Madrid o Barcelona. El aumento de los rodajes —y un sistema de deducciones fiscales que ha actuado como imán— ha abierto un espacio para oficios que hasta hace poco vivían al borde de la invisibilidad. Aquí trabajan quienes se queman, quienes preparan un salón de los años 60 en pocas horas, quienes congelan un instante para que quede en el archivo de una película y quienes mezclan siliconas y prótesis en un taller escondido en Deusto. Cada uno cuenta cómo este boom ha modificado sus vidas y su manera de entender el cine, y revela un paisaje laboral que crece casi a la vez que se inventa.

Ekiprostunts (Especialistas) «De los últimos ocho rodajes, seis fueron en Euskadi»

En Euskadi nunca había existido una escuela de especialistas de cine. Ni en Galicia, ni en Asturias, ni en Cantabria. Quien quisiera formarse tenía que marcharse a Madrid o Barcelona. Por eso, cuando el coordinador de especialistas Jorge Huergo, asturiano de 51 años, empezó a encadenar rodajes en Bizkaia, se preguntaba constantemente: «¿Aquí hay algo para ser especialista?» La respuesta era siempre la misma: no. Hasta que decidió cambiarla.

Huergo llevaba años trabajando como doble de acción y coordinador, con una trayectoria que empezó en 1998: «Mi primera escena fue en 'Manos a la obra'. Yo hice gimnasia deportiva durante once años y quería aprovecharlo». Esa apuesta lo llevó a la primera escuela de especialistas de España y, de ahí, a películas como 'Night and Day' con Tom Cruise y Cameron Díaz, 'Guerra Mundial Z' con Brad Pitt, 'Los fantasmas de Goya' con Robert de Niro o rodajes de Wes Craven.

Durante los últimos años, gran parte de su trabajo se ha concentrado en Euskadi. «De los últimos ocho rodajes que tuve, seis fueron aquí», recuerda. Y fue en medio de ese movimiento cuando uno de sus jefes le anunció que dejaba el sector y empezó a tramitar subvenciones. Seis meses después, la escuela era una realidad. Antes de encontrar la nave actual, los entrenamientos comenzaron en un gimnasio de Algorta: «No encontraba un gimnasio específico para entrenar a un especialista». Ahora, la actual nave en Loiu lleva un par de semanas en marcha.

La escuela reúne perfiles variados: gente del parkour, figurantes que buscan dar un salto profesional, e incluso actores. Las disciplinas también son amplias: «Hacemos parkour, acrobacias, coreografías —que es lo que más se hace en cine—, caídas de diferentes alturas… El primer año son las cosas más básicas». Más adelante vendrán armas de fuego, espadas y caídas más complejas. Considera que el futuro en Euskadi es prometedor: «Aquí no hay especialistas, no tienen competencia. Los que salgan en este curso salen trabajando». Y el plan es que hagan prácticas en rodajes: «Si me piden cinco, voy a llevar diez. Un trabajo que, además, está bien remunerado: «Aunque el curso sea caro, la recompensa es mucho mayor».

Bacon SFX (Efectos especiales) «En el País Vasco siempre ha habido mucha cultura de cine fantástico y eso nos atrajo»

Mientras algunos se lanzan desde tejados o se enfrentan a coreografías imposibles, otros trabajan en un taller escondido de Deusto moldeando cuerpos y criaturas. Entre prótesis, moldes de silicona y una mandrágora animatrónica que costó casi 20.000 euros —«costaba más la criatura que el coche con el que la transportábamos», bromea—, Mario Campoy, catalán de origen pero ya bilbaíno de adopción, dirige uno de los laboratorios de FX más reconocidos del panorama.

Ganador del Goya a Mejores Efectos Especiales por 'El hoyo', Campoy aterrizó en Bilbao hace una década. «Antes había viajado por medio mundo trabajando en esto hasta que me establecí aquí. En el País Vasco siempre ha habido mucha cultura de cine fantástico y eso nos atrajo mucho», explica.

«Llevo 20 años en esto. El taller tiene unos diez, y en todo este tiempo hemos ido subiendo proyectos poco a poco, en paralelo al auge cinematográfico del País Vasco», cuenta. «Cuando empezaron a aparecer plataformas como Disney y hubo más producción local, aumentó mucho la demanda. Empezamos a tener más trabajo que nunca».

Lo que hacen va desde lo minúsculo hasta lo absolutamente quirúrgico. «Nos dedicamos sobre todo al mundo de las prótesis, réplicas realistas, dummies… y también criaturas y animatrónica. Cosas que la gente no imagina cómo se hacen», explica. También ayudan a la investigación en medicina: «Trabajamos también creando interiores de colon o genitales por dentro para diferentes estudios», comenta.

«En la última serie fuimos unas catorce o quince personas. En cuanto el proyecto escala, necesitas mano de obra». Y ahí está el problema: faltan técnicos. «En el País Vasco éramos dos o tres los que sabíamos hacer efectos especiales. Cuando los proyectos crecían, teníamos que buscar gente en Madrid o Barcelona… pero allí también están saturados».

Por eso empezaron su propio máster especializado, que arrancó el pasado septiembre: «La idea es formar a nuevas generaciones aquí. Antes necesitabas años para tener una oportunidad laboral. Ahora mis alumnos, en cuestión de meses, ya están trabajando en películas que acabarán en plataformas».

La IA es una preocupación constante en el sector del cine: «Va a cambiarlo todo. Habrá una primera fase maravillosa en la que nos ayudará a acortar procesos, como moldes y fabricación, que hoy son muy laboriosos. Si el público acepta películas hechas con IA, llegará un punto en que se prescindirá de muchas cosas que hacemos hoy. Dependerá de la aceptación. Puede ayudar… o barrerlo todo», reflexiona.

Antiguo Rincón (Atrezo) «Los objetos tienen historia, están vividos»

Ninguna escena estaría completa sin el mobiliario y los objetos que cuentan una historia por sí mismos: un crucifijo olvidado, un busto de Hércules, un sofá Chester… Cada pieza guarda memoria y da coherencia a la ficción. Guille trabaja en Antiguo Rincón, en Arrigorriaga, desde hace dos años. Llegó con la idea de involucrarse en el mundo del rodaje, impulsado por amigos que ya trabajaban en producciones audiovisuales. Desde el primer día se encontró con la tarea de acondicionar la nave, montar baldas y organizar toda la mercancía. «Es un trabajo muy físico, no es para todo el mundo, pero me gustó y aquí estoy», explica.

Su labor es diversa y dinámica. No se limita a gestionar objetos, sino que incluye asesorar a los regidores sobre cómo emplearlos en escena. «Tú sabes lo que tienes y puedes dar ideas que ellos no habían pensado. Por ejemplo, un crucifijo que quizá no estaba previsto puede darle un toque especial a un hospital de época», comenta Guille. Además, se encarga del inventario, la facturación y la coordinación de la entrega a los transportistas. Cada jornada es diferente, y eso es precisamente lo que más le motiva.

El almacén de Arrigorriaga forma parte de una red de tres naves, junto a las de Madrid y Toledo. Desde allí, Guille coordina con sus compañeras de otras sedes, asegurándose de que cada pieza llegue a tiempo. Objetos como sofás Chester, estufas de principios del siglo XX o cajas de fruta antiguas se combinan con piezas más singulares, como bustos de Hércules o espadas medievales. «Lo que más me gusta es la historia que tienen los objetos, que no son de atrezo, sino que están vividos. Entrar aquí es como entrar en otra época», asegura.

Aunque el trabajo es invisible para el público, Guille valora especialmente el trato humano. Ayudar a los regidores a resolver problemas de ambientación o encontrar el objeto perfecto para una escena le da satisfacción. Entre los proyectos recientes que ha abastecido se encuentra la película 'Karmele', de época, donde cada detalle cuenta para recrear la atmósfera. Para él, ver cómo los objetos cobran vida en pantalla y contribuyen a la narrativa audiovisual es el mayor reconocimiento, incluso si el público nunca llega a notarlo.

Unai Mateo (Foto fija) «Trabajar en mi ciudad hubiese sido imposible hace unos años»

Y todos estos esfuerzos quedan inmortalizados en imágenes que, aunque no aparezcan en la película, serán el testimonio visual de cada detalle cuidado con precisión y pasión. Unai Mateo es especialista en foto fija, un oficio que documenta cada escena para material promocional y making of. Su trayectoria comenzó con estudios de comunicación audiovisual en la UPV y un curso de dirección de cine en Madrid, pero pronto descubrió que lo que realmente le apasionaba era capturar imágenes detrás de cámara. Sus primeros trabajos fueron en cortometrajes de amigos, inicialmente gratuitos, hasta que consiguió su primer pago con una pequeña productora. Posteriormente amplió su formación en Londres a través de una beca, donde estudió fotografía. Tras la pandemia, decidió regresar a España y consolidar su carrera en producción audiovisual, comenzando a trabajar en proyectos en Vizcaya a partir de principios de 2023.

Su labor consiste en documentar cada rodaje con precisión, registrando la puesta en escena, los objetos, la iluminación y la acción de los actores. Trabaja junto a otros fotógrafos, como David Herranz, con quien comparte proyectos para poder cubrir más producciones. Entre sus trabajos recientes destacan 'El Talento', 'No puedo vivir sin ti', la serie de Catherine Zeta-Jones 'Kill Jacky', y otros rodajes locales que le han permitido combinar su pasión por la fotografía con su ciudad.

«Volver a Bilbao ha sido un paso estratégico y emocional. La aparición de incentivos fiscales para rodajes en Vizcaya me ha abierto nuevas oportunidades y me permite trabajar en mi ciudad, algo que hace años me parecía imposible», menciona. Para él, es un sueño poder trabajar a tiempo completo en un tipo de trabajo tan específico y «nicho».

Su experiencia refleja cómo la foto fija no solo registra la historia de un rodaje, sino que también contribuye a la memoria cultural de cada proyecto, y qué mejor que hacerlo en su propia ciudad, la ciudad que se está convirtiendo en un plató de cine que no deja de expandirse.