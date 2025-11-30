El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
La trastienda de Antiguo Rincón, donde empieza la ambientación de cada escena.

La trastienda de Antiguo Rincón, donde empieza la ambientación de cada escena. Mireya López

¿Una escuela de especialistas de cine de Bizkaia?

Bizkaia de cine ·

El boom de rodajes en el territorio ha disparado las oportunidades laborales en el sector

Ekaitz Vargas

Ekaitz Vargas

Domingo, 30 de noviembre 2025, 01:20

Comenta

En los últimos años, Euskadi ha pasado de ser un escenario ocasional a un lugar en el que el cine sucede casi todos los días. ... Entre montes y polígonos, entre caseríos y naves industriales, empiezan a multiplicarse profesiones que antes parecían reservadas a grandes producciones de Madrid o Barcelona. El aumento de los rodajes —y un sistema de deducciones fiscales que ha actuado como imán— ha abierto un espacio para oficios que hasta hace poco vivían al borde de la invisibilidad. Aquí trabajan quienes se queman, quienes preparan un salón de los años 60 en pocas horas, quienes congelan un instante para que quede en el archivo de una película y quienes mezclan siliconas y prótesis en un taller escondido en Deusto. Cada uno cuenta cómo este boom ha modificado sus vidas y su manera de entender el cine, y revela un paisaje laboral que crece casi a la vez que se inventa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Alarma en Castro por un chat de hombres que comparten desnudos de sus parejas
  2. 2

    El chófer del Bizkaibus no vio a los dos menores que iban en una bici por la carretera de Berriz
  3. 3

    Negocios de moda abren los domingos en el centro de Bilbao para ganar ventas
  4. 4

    Así se desarrolló la masacre del incendio de Hong Kong
  5. 5 El Alavés lleva convocado a Barcelona a un juvenil bilbaíno que arrebató al Athletic
  6. 6

    La cotización de los salarios altos supera ya los 2.000 euros al mes
  7. 7

    Seis ertzainas heridos y un detenido en las protestas contra una carpa de Vox en San Sebastián
  8. 8

    Osakidetza subirá de 40 a 42 la edad máxima para tratamientos de reproducción asistida
  9. 9

    Trump cierra el espacio aéreo de Venezuela y abre la puerta a un ataque inminente
  10. 10

    Así busca a sus figuras el Athletic: el doble de ojeadores y 7.500 partidos al año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo ¿Una escuela de especialistas de cine de Bizkaia?