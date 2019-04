La épica musical de Hans Zimmer, autor de 'Gladiator, recalará en el BEC el 1 de diciembre Un momento del espectáculo 'The World of Hans Zimmer-A Symphonic Celebration'. Un espectacular show audiovisual con un centenar de músicos recreará las bandas sonoras más memorables del compositor de 'El rey León', que delega la dirección de la orquesta en un colaborador OSKAR BELATEGUI Miércoles, 3 abril 2019, 17:36

Su primera nominación al Oscar llegó con la banda sonora de 'Rain Man' en 1988. Aquella pegadiza melodía vibrante e hipnótica que acompañaba a Dustin Hoffman y Tom Cruise en su viaje por las carreteras de Estados Unidos supuso el desembarco en Hollywood de un joven Hans Zimmer (Frankfurt, 1957), que por entonces tenía apenas 30 años. Desde entonces ha firmado más de 200 bandas sonoras y se ha convertido en uno de los músicos más reclamados. Valga como ejemplo que actualmente trabaja en seis partituras: las de las nuevas entregas de 'X-Men', 'Wonder Woman' y 'Bob Esponja', la adaptación a imagen real de 'El rey León' y los reboots de 'Dune' y 'Top Gun'.

Hans Zimmer es, pues, una marca que el cinéfilo identifica con la épica de 'Gladiator' y 'Piratas del Caribe', un artista que ha sabido combinar la orquestación clásica y la electrónica, el pop, rock y hasta el tecno, sin cuyas partituras no serían iguales las películas de Ridley Scott y Christopher Nolan. The World of Hans Zimmer-A Symphonic Celebration es el título de un espectáculo que repasa sus composiciones más memorables y que llega este fin de semana a España con las localidades agotadas en Barcelona (5 de abril, Palau Sant Jordi) y Madrid (7 de abril, Wizink center). Un show que tendrá nuevas paradas en Bilbao (1 de diciembre, Bizkaia Arena BEC), Madrid (3 de diciembre, Wizink Center) y Barcelona (5 de diciembre, Palau Sant Jordi).

Zimmer es el creador de esta espectacular producción con un centenar de músicos y un apabullante despliegue de vídeo, luz y sonido. Pero su presencia se limita a saludar desde una pantalla: Gavin Greenaway, colaborador suyo los últimos 25 años, es quien se encarga de la dirección de la orquesta, el coro, la banda con instrumentos rock y los solistas. Las entradas se ponen a la venta este viernes 5 de abril a las 11 horas y parten de los 70 euros. Zimmer también ha elegido las imágenes de las películas que acompañan sus temas: 'El rey León' –su único Oscar con once nominaciones–, 'Gladiator', 'Insterstellar', 'El caballero oscuro', 'Thelma y Louise', 'La delgada línea roja', 'Hannibal', 'Dunkerque'...

El compositor alemán Hans Zimmer, ganador del Oscar a la mejor banda sonora por 'El rey León'.

El cinéfilo bilbaíno tiene así la oportunidad de disfrutar de un compositor fundamental en la historia de las bandas sonoras, aunque no pueda verle en persona. Será en el mismo escenario, el BEC, donde el próximo 4 de mayo Ennio Morricone haga una parada en su gira de despedida y diriga, esta vez en carne y hueso, a una orquesta de 200 músicos que interpretarán las inolvidables melodías de 'La misión', 'El bueno, el feo y el malo' y 'Cinema Paradiso'. Su autor tiene más de quinientas bandas sonorar películas para elegir.