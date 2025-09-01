El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Visitantes en el Bellas Artes de Bilbao. Luis Ángel Gómez

Museos de Bilbao, presente y futuro

Enrique Portocarrero

Enrique Portocarrero

Lunes, 1 de septiembre 2025, 16:44

Explíquese el buen tono en las cifras de visitantes de los museos de Bilbao durante el verano por el destacado flujo de espectadores extranjeros o, ... dicho de una manera más amplia, por el balance del turismo general en España, cuyo crecimiento en llegadas y en gasto sorprende por la difícil superación del récord de 2024, especialmente ahora en un contexto global en el que la realidad económica está plagada de incertidumbres, lo mismo que la actualidad geopolítica genera desconfianza. Que el 78% del público del Guggenheim durante los primeros ocho meses del año sea internacional -en contraste con el 67% durante todo el año 2024- o que en el Bellas Artes haya alcanzado el 47% -frente al 45% en los meses del pasado verano- nos sugiere la importancia de un turismo cultural que debe ser cuidado, reconocido y coordinado. Evidentemente, si en el caso del Guggenheim también la gestión, la calidad y la planificación expositiva en función de los momentos más importantes del año explican el éxito de las cifras de visitantes, en el caso del Bellas Artes su tirón estival -que es cuantitativamente inferior- hace igualmente albergar la esperanza de un crecimiento espectacular cuando se complete su ampliación. Obviamente, estos éxitos no deberían impedir reflexionar tanto sobre el futuro de un Museo Guggenheim que está en los límites de su capacidad física -y de ahí la importancia de entender de forma racional su proyectada y «atascada» ampliación discontinua-, como sobre el nuevo plan estratégico del Bellas Artes -incluyendo su objetivo de visitantes y su método para alcanzar un adecuado nivel de autofinanciación y de rentabilidad social-, dos cuestiones capitales que deberían estar resueltas antes de completar su ampliación. Porque no se olvide que el futuro se está desarrollando en el presente, con lo cual convendría que en ese mismo presente se tomen las decisiones adecuadas.

Espacios grises

