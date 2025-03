Comenta Compartir

El Hollywood liberal se ha vuelto apolítico, por mucho que la noche tuviera un arsenal de minas con espoleta discursiva. Pues no, porque la prudencia ... fue la divisa del temor frente al trumpismo, el espectáculo se moderó para que la frivolidad no opacara el recuerdo de los incendios, hubo luz de gas a las polémicas sobre las películas favoritas -la cancelación de Karla Sofía Gascón, la utilización de la IA en 'The Brutalist', la falta de un coordinador de intimidad en 'Anora', etc…- y encima nadie se acordó de los sempiternos aspectos inclusivos. Por ello buena parte de la diversión estuvo no tanto en el preámbulo estilístico de la alfombra roja, en los gags 'piadosos' de Conan O´Brien, en los números musicales o en la cabalgata de estrellas por el escenario, como en los discursos recatados de los antaño peligrosos liberales, ahora en la trinchera a resguardo del fuego graneado de los anti-woke.

En efecto, bien el numerito de O´Brien saliendo de la espalda de Demi Moore como en 'La sustancia' o sus pullitas cariñosas a Karla Sofía Gascón o al amarillo intenso de Thimotée Chalamet. También, claro, el revival del 'Mago de Oz', la aparición graciosa de Mick Jagger y los homenajes orquestales a Hackman, Lynch o Quincy Jones. Muy bonito todo, yo diría también que previsible y hasta sintomático de que este año manda la corrección política y encima la calidad general no ofrecía mucho aliciente. De ahí que los discursos pro-inmigrantes de Zoe Saldaña y Mikey Madison fueran suavecitos, al igual que sedosa la alusión contra el antisemitismo de Adrien Brody o la del codirector de 'No other land' sobre Cisjordania. Y lo mismo con el reparto de 'caramelitos', premiando a 'Anora' – 6 millones de presupuesto para una versión posmoderna de 'Pretty Woman'-, castigando a 'Emilia Pérez' sin reprimenda y dando premios técnicos a los taquillazos –'Dune', 'Wicked', etc…-. En resumen, todos muy formalitos en unos Oscar cada vez más irrelevantes, mientras avanzan los anti-woke que hubieran quemado la noche en caso de premiar al actor de 'El Aprendiz' o que hubiesen preferido festejar el biopic tostón de J.D. Vance, ya estrenado en Netflix.

