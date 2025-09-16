El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El actor, fotografiado en 2006. Reuters

Expresión natural

Enrique Portocarrero

Enrique Portocarrero

Martes, 16 de septiembre 2025, 16:51

Redford decía que le gustaba improvisar, salir de los límites estrictos del guion para aportar frescura interpretativa, un añadido personal que reforzaba su visión subjetiva ... del personaje. Pero no era ni mucho menos un actor histriónico, alguien que hacía de la exageración y de la sobreactuación una categoría para seducir emocionalmente al espectador, sino más bien un intérprete de expresión espontánea, natural y próxima a la vida cotidiana, reconocible y dirigida a producir una ilusión perfecta de la realidad.

