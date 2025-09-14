El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
EC
Sin rodeos

Biopic: ficción o realidad

Las películas biográficas no acostumbran a ser veraces históricamenteen aras al tirón comercial

Enrique Portocarrero

Enrique Portocarrero

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:08

A la hija de Michael Jackson no le ha gustado el guion de la película dedicada a su padre, cuyo estreno está previsto en primavera. « ... No es la realidad, tiene muchas inexactitudes», ha denunciado. Bueno, es que esto de la veracidad histórica en los biopics es un clásico tan imposible como antitético con el fin comercial del cine. Como dijo Galbraith, si tenemos una ficción escapista, ¿porqué no vamos a tener una biografía escapista?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La mejor autobusera de Alemania no valía para Bilbao
  2. 2

    «Nos vimos muertos, el ertzaina nos salvó»
  3. 3 El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa
  4. 4 De animadora del Bilbao Basket a influencer: quién es Sara Botello, la mujer de Laporte
  5. 5

    Bilbao bloquea el proyecto para levantar la nueva sede del Obispado y una clínica
  6. 6 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  7. 7

    Génova aparta a Raquel González al frente del PP de Bizkaia e impone una gestora con Amaya Fernández
  8. 8

    Kutxabank derribará parte de su sede central en Gran Vía por problemas constructivos
  9. 9

    Más de 1.300 mayores de 65 años han sufrido robos en Bilbao entre enero y julio
  10. 10 Jorge Lorenzo denuncia haber sido estafado con más de 200.000 euros con una noria que posee en Italia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Biopic: ficción o realidad

Biopic: ficción o realidad