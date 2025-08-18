El drama de la Aste Nagusia más premiado

Sara Fantova (Bilbao, 1993) parece una comparsera más, con el vaso de plástico colgando de su bolsa, trasteando con cables y micrófonos en la txosna ... de Kaskagorri. Sin embargo, como bien apunta, a sus 32 años es demasiado mayor para formar parte de la comparsa de Astérix. Siempre ha vivido intensamente la Aste Nagusia y estos días no es una excepción. Vecina de la cercana calle San Francisco, la directora rodó en las fiestas de hace dos años su ópera prima 'Jone, batzuetan' (Jone, a veces). El primer largometraje de ficción que enseña al mundo a Marijaia llega a los cines el 12 de septiembre tras su exitoso paso por festivales: obtuvo una mención especial del jurado a la dirección en Málaga, el premio a la mejor cinta independiente en el D'A de Barcelona y fue la mejor película nacional en la sección oficial del Atlántida Film Fest.

Era de justicia regresar a Kaskagorri, que, junto a Kranba!, se volcó en la Semana Grande de 2023 para que Fantova capturara el ambiente festivo metiendo su cámara en la barra, en el pregón que ese año leyó Aiora Renteria, cantante de Zea Mays, y en la quema de Marijaia entre fuegos artificiales en mitad de la Ría. Un rodaje complicado debido sobre todo al ruido ambiental, con los actores y técnicos camuflados entre el barullo festivo.

Tráiler de 'Jone, batzuetan'.

El paso a la edad adulta antes de tiempo es el gran tema de esta ópera prima, que también aborda cuestiones como la enfermedad y los cuidados. Su protagonista, encarnada por la debutante Olaia Aguayo, es una comparsera que vive un amor de verano con la camarera de una txosna, una chica más sofisticada que sus amigas y con una madre artista (Ainhoa Artetxe). Salen de fiesta, se bañan en la Salvaje y duermen juntas. En esos diez días de juerga también asiste al irreversible deterioro físico de su padre, viudo en la cincuentena y educador social, por culpa del párkinson (Josean Bengoetxea).

«Desde Málaga hemos pasado por un montón de festivales y estoy muy contenta», se felicita Fantova. «El 'feedback' con público de sitios muy distintos ha sido muy positivo. Me muero de ganas de estrenarla». 'Jone, batzuetan' se vende como la primera película rodada en fiestas de Bilbao, pero tiene poco de comedia. «La Aste Nagusia era un buen contexto y sirve para la promoción, para descubrir que esta peli existe», admite la directora. «Pero es solo el marco, la historia trasciende y todo el mundo va a poder empatizar con ese momento en el que la protagonista pasa a la edad adulta. Empieza a gestionar el miedo a la muerte y que su padre desaparezca».

Ampliar Olaia Aguayo en 'Jone, batzuetan'.

Rodada en euskera y castellano, con un ajustado metraje de hora y veinte minutos, 'Jone, batzuetan' contiene una dedicatoria final: «Gracias, aita, por tus diarios». La hija de Fernando Fantova, exviceconsejero de Asuntos Sociales del Gobierno vasco, descubrió en los diarios de su padre la chispa para escribir un guion que, aclara, no es autobiográfico. «Leí los diarios de mi aita y de repente le descubrí en un momento de su vida que no hemos compartido. Le pude conocer desde otro lugar», explica. «A Jone le cuesta comunicarse con su padre, y esos diarios escritos cuando era joven le sirven de puente».

La cinta intercala grabaciones caseras de la infancia de la protagonista y la voz en off del padre, que lee reflexiones sobre la deriva de una enfermedad sin remisión. Suenan Zea Mays, Gatibu, La Basu, Tximu y La Dani, que ha compuesto un tema para la película. La médico de familia Gizane Martínez se interpreta a sí misma en una emocionante escena con aliento documental que explica la existencia del Documento de Voluntades Anticipadas, en el que los enfermos expresan los límites de las actuaciones médicas cuando ya no pueden valerse por sí mismos.

Ampliar Josean Bengoetxea y Olaia Aguayo en el filme.

Sara Fantova nunca pudo ser comparsera porque a los 18 años se fue a estudiar fuera. Estuvo un año de cooperante en Macedonia y después empezó ComunicaciónAudiovisual en Barcelona. Como apenas hacían prácticas con la cámara se pasó a la prestigiosa ESCAC, de donde han salido J. A. Bayona, Mar Coll y Kike Maíllo. Su cortometraje de graduación, 'No me despertéis', transcurría en 2009, dos años antes de que ETA dejara de matar, y contaba la toma de conciencia de una estudiante de la ESO en un instituto de ambiente abertzale, cuyo padre es nombrado alto cargo del Gobierno vasco y se ve obligado a llevar escolta.

«Todos vamos a vivir el momento en el que nuestros padres nos van a necesitar más que nosotros a ellos», reflexiona la directora, que ha participado en el largometraje colectivo 'La hija de alguien' y dirigido episodios de la serie 'Esto no es Suecia'. «A Jone le ocurre en un verano en el que lo que toca es enamorarte y pasártelo bien».

Ampliar 'Jone batzuetan' se rodó en la Aste Nagusia de 2023.

¿Todavía es rompedor un amor entre chicas en la ficción? «Espero que no, yo lo he hecho desde un lugar natural. Que le guste una mujer a la protagonista no supone ningún conflicto en su entorno», argumenta la directora, que asume el reto de estrenar en euskera en toda España. «El idioma ayuda a explicar la identidad del personaje y una cultura. Además, para mí es importante siempre la versión original para disfrutar de la interpretación de los actores».