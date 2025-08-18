El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La directora Sara Fantova y la actriz protagonista de 'Jone, batzuetan', Olaia Aguayo, Ignacio Pérez

El drama de la Aste Nagusia más premiado

Sara Fantova rodó en las fiestas de 2023 'Jone, batzuetan', la historia de una comparsera y su padre enfermo de párkinson, en cines desde el 12 de septiembre

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Bilbao

Lunes, 18 de agosto 2025, 16:33

Sara Fantova (Bilbao, 1993) parece una comparsera más, con el vaso de plástico colgando de su bolsa, trasteando con cables y micrófonos en la txosna ... de Kaskagorri. Sin embargo, como bien apunta, a sus 32 años es demasiado mayor para formar parte de la comparsa de Astérix. Siempre ha vivido intensamente la Aste Nagusia y estos días no es una excepción. Vecina de la cercana calle San Francisco, la directora rodó en las fiestas de hace dos años su ópera prima 'Jone, batzuetan' (Jone, a veces). El primer largometraje de ficción que enseña al mundo a Marijaia llega a los cines el 12 de septiembre tras su exitoso paso por festivales: obtuvo una mención especial del jurado a la dirección en Málaga, el premio a la mejor cinta independiente en el D'A de Barcelona y fue la mejor película nacional en la sección oficial del Atlántida Film Fest.

