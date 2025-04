Dónde ver 'Cónclave', la película que cuenta la lucha de poder en el Vaticano para elegir al nuevo Papa

B. Crespo Martes, 22 de abril 2025, 09:45 Comenta Compartir

La película 'Cónclave' se estrenó a finales del año pasado como una de las cintas más importantes del año y no defraudó. Semanas después, la trama dirigida por Edward Berger protagonizó las nominaciones de los principales premios del cine, como los Oscar, e incluso se impuso en algunas categorías. Da la casualidad que 'Cónclave' se ha vuelto a poner de moda debido al fallecimiento del Papa Francisco.

'Cónclave' cuenta el proceso religioso de una encarnizada lucha por el poder entre despachos con cruces luciendo en las paredes. Los máximos líderes de la Iglesia Católica se reúnen para cometer uno de los rituales más secretos y antiguos del mundo, pero el trámite deriva en un enredo de complicada resolución. La conspiranoia se extiende como un virus en un ambiente asfixiante por momentos.

¿Dónde se puede ver en España? En estos momentos solo está disponible en las plataformas Filmin, Amazon Prime Video o Apple TV con un coste de hasta 4,99 euros. A partir del 27 de junio llegará de forma gratuita para suscriptores a Movistar Plus.

'Cónclave', donde manda indudablemente el peso dramático, aloja en su interior, bajo una de sus capas, cierto sentido del humor sombrío. Se antoja una orgía de sotanas con planos espectaculares que se aprovechan sabiamente de los bellos escenarios y la iconografía del patriarcado más longevo del planeta, en cuyos dominios es difícil desenvolverse. De entrada, es un mundo reservado para unos pocos. ¿Qué ocurre en el interior de los salones del Vaticano? El cardenal Lawrence, decano del Sacro Colegio Cardenalicio, el rol encarnado por Fiennes con personalidad, en una de las mejores interpretaciones de su extensa e intensa filmografía, está sumido en una profunda crisis de fe. Durante el curso de la elección que determinará el futuro de la Iglesia, encuentra la respuesta a un tremebundo secreto que podría hacer tambalear los cimientos de la institución. Al conocido actor le secundan nombres de la talla de John Lithgow, Sergio Castellitto, Stanley Tucci o la excelsa Isabella Rossellini.

La película se basa en la novela homónima escrita por Robert Harris en 2016. Peter Straughan firma el guion dirigido por el oscarizado Edward Berger, un cineasta de origen alemán que, aparte de encontrar el éxito y la estatuilla dorada con la estimable 'Sin novedad en el frente', está detrás de las cámaras de varias series recientes de notable interés, entre ellas 'The Terror' o 'Your Honor'. Con mirada autoral no se pierde en la narrativa y juega visualmente con los colores, predominando el rojo, negro y blanco, en sutiles encuadres que acogen las encendidas disquisiciones que protagonizan los clérigos. Efectista a ratos, el suspense y los giros -atención al final-, se disfrutan en una película tensa donde la traición está al orden del día. Ojo al retrato del funcionamiento interno de un organismo fundamental, para lo bueno y lo malo, en el transcurso de nuestra maltrecha civilización.