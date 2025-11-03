El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Un motorista herido en un accidente grave en Lemoiz
Logo Patrocinio
Patricia López Arnaiz en el rodaje de 'Los domingos'. David Herranz

'Los domingos' rebasa en cines los 200.000 espectadores y 1,3 millones de euros

La cinta de Alauda Ruiz de Azua sigue en lo más alto de la cartelera dos semanas después de su estreno

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Bilbao

Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:00

Comenta

'Los domingos' sigue en lo más alto del 'box office' dos semanas después de su estreno. La película de Alauda Ruiz de Azúa, ganadora de la Concha de Oro en San Sebastián, ha congregado en las salas a 200.500 espectadores y recaudado 1,3 millones de euros. La Fiesta del Cine con entradas a 3,50 euros, que se celebra desde ayer y hasta este jueves, contribuirá a aumentar las recaudaciones de esta historia protagonizada por una joven estudiante bilbaína de 17 años, que causa un terremoto en su familia al anunciar que desea ingresar en un convento.

'Los domingos' ha recaudado prácticamente lo mismo que el fin de semana de su estreno, aunque con menos copias, por lo que la media por pantalla sube. Según informa su distribuidora, Bteam Pictures, la película ha sido la primera en 95 cines, no solo en el centro de las ciudades, sino también en centros comerciales.

Blanca Soroa y Alauda Ruiz de Azúa en el rodaje de 'Los domingos'. David Herranz

«La película está llegando a un público muy amplio, que está respondiendo bien en diferentes tipos de salas, lo que es muy buena señal para un buen mantenimiento», explica Lara Pérez Camiña, socia fundadora de Bteam y presidenta de Adicine, la Asociación de Distribuidores Independientes Cinematográficos.

El boca-oreja no cesa y anima a nuevos espectadores. Entre ellos se encuentra el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, que ha alabado el trabajo de la directora baracaldesa. «Tiene un gran mérito que se haya documentado sobre cómo es la vida de la Iglesia. No hace el ridículo en ningún momento», destaca el obispo Munilla, que califica de «milagro» que la cinta «pueda ser vista tanto por creyentes como por no creyentes». Para el prelado, el personaje de la tía de la protagonista, encarnado por Patricia López Arnaiz, es un reflejo de la sociedad actual: «¿No será acaso que esta mujer frustrada porque no ha sabido amar tiene envidia del amor puro que anida en el corazón de su sobrina?», se pregunta.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  2. 2 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  3. 3

    Da a luz en el andén del metro en San Ignacio: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  4. 4 Un ertzaina salva la vida a una niña de 2 años en Bilbao tras realizarle la maniobra de Heimlich
  5. 5

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  6. 6

    El primer jugador español del Newcastle: «El Athletic allí es de los más respetados»
  7. 7

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  8. 8 El bocado fresco que Pozas necesitaba
  9. 9

    La situación de Vicinay y Tubos Reunidos complica la devolución de sus rescates a la Sepi
  10. 10

    Estos son los cinco mejores murales de Bilbao, según un experto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo 'Los domingos' rebasa en cines los 200.000 espectadores y 1,3 millones de euros

&#039;Los domingos&#039; rebasa en cines los 200.000 espectadores y 1,3 millones de euros