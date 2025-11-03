'Los domingos' rebasa en cines los 200.000 espectadores y 1,3 millones de euros La cinta de Alauda Ruiz de Azua sigue en lo más alto de la cartelera dos semanas después de su estreno

'Los domingos' sigue en lo más alto del 'box office' dos semanas después de su estreno. La película de Alauda Ruiz de Azúa, ganadora de la Concha de Oro en San Sebastián, ha congregado en las salas a 200.500 espectadores y recaudado 1,3 millones de euros. La Fiesta del Cine con entradas a 3,50 euros, que se celebra desde ayer y hasta este jueves, contribuirá a aumentar las recaudaciones de esta historia protagonizada por una joven estudiante bilbaína de 17 años, que causa un terremoto en su familia al anunciar que desea ingresar en un convento.

'Los domingos' ha recaudado prácticamente lo mismo que el fin de semana de su estreno, aunque con menos copias, por lo que la media por pantalla sube. Según informa su distribuidora, Bteam Pictures, la película ha sido la primera en 95 cines, no solo en el centro de las ciudades, sino también en centros comerciales.

Ampliar Blanca Soroa y Alauda Ruiz de Azúa en el rodaje de 'Los domingos'. David Herranz

«La película está llegando a un público muy amplio, que está respondiendo bien en diferentes tipos de salas, lo que es muy buena señal para un buen mantenimiento», explica Lara Pérez Camiña, socia fundadora de Bteam y presidenta de Adicine, la Asociación de Distribuidores Independientes Cinematográficos.

El boca-oreja no cesa y anima a nuevos espectadores. Entre ellos se encuentra el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, que ha alabado el trabajo de la directora baracaldesa. «Tiene un gran mérito que se haya documentado sobre cómo es la vida de la Iglesia. No hace el ridículo en ningún momento», destaca el obispo Munilla, que califica de «milagro» que la cinta «pueda ser vista tanto por creyentes como por no creyentes». Para el prelado, el personaje de la tía de la protagonista, encarnado por Patricia López Arnaiz, es un reflejo de la sociedad actual: «¿No será acaso que esta mujer frustrada porque no ha sabido amar tiene envidia del amor puro que anida en el corazón de su sobrina?», se pregunta.