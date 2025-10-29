'Los domingos' domina la taquilla y supera los 110.000 espectadores La historia de una chica bilbaína que quiere hacerse monja dirigida por Alauda Ruiz de Azúa ha originado un debate social

Es la película de la que todo el mundo habla. 'Los domingos', tercer largometraje de Alauda Ruiz de Azúa, llegaba a los cines el pasado viernes tras haber logrado la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián y el consenso crítico. Si bien arrancó de manera tímida, los dos últimos días se ha situado en lo más alto de la taquilla y llevado a las salas a más de 110.000 espectadores. La recaudación supera los 700.000 euros.

Tanto el pasado lunes, día del espectador, como este martes 'senior', con entradas a 2 euros para los mayores de 65 años, 'Los domingos' encabeza el 'box office' seguida por otra película española convertida en la sorpresa de la temporada, 'La cena', regreso a la comedia de Manuel Gómez Pereira.

El boca oreja ha despertado la expectación por esta historia de una chica bilbaína de 17 años (la debutante Blanca Soroa), que provoca un terremoto en su familia al anunciar que quiere hacerse monja. Su propósito de ingresar en un convento en vez de matricularse en la universidad será recibido de manera distinta por sus allegados. Mientras su padre (Miguel Garcés) parece respetar su decisión, su anticlerical tía (Patricia López Arnaiz) se muestra rotundamente en contra.

La habilidad de la directora baracaldesa es no cargar las tintas contra ninguno de los personajes y dejar que el espectador saque sus propias conclusiones. Espectadores creyentes han alabado el filme por la ausencia de maniqueísmo al no mostrar a las religiosas y sacerdotes como los villanos de la historia. Mientras, muchos ateos han visto confirmados sus sentimientos y entienden 'Los domingos' como una denuncia de la manipulación de una alumna adolescente en un colegio religioso concertado. Tras su paso por los cines, la cinta se estrenará en exclusiva en Movistar Plus.