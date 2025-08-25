El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Bonoloto del lunes: comprobar resultados del 25 de agosto
Ken Loach, Paul Laverty, Rebecca O'Brien y otros invitados en los BAFTA. Getty Images

Detenido el marido de Icíar Bollaín acusado de terrorismo por llevar una camiseta a favor de Palestina

El cineasta y guionista escocés Paul Laverty, ha sido arrestado en Edimburgo durante unas horas por manifestar su apoyo a la organización 'Acción Palestina'

EP

Lunes, 25 de agosto 2025, 22:09

El marido de Icíar Bollaín, el guionista escocés Paul Laverty, ha sido detenido este lunes por la policía de Escocia acusado de terrorismo por llevar ... puesta una camiseta con la inscripción 'Genocidio en Palestina, es hora de actuar'.

