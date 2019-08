DESBORDANDO OPTIMISMO

Dora y la ciudad perdida EE UU. 2019. 102 m. (TP). Aventuras. Director: James Bobin. Intérpretes: Isabela Moner, Eugenio Derbez, Eva Longoria, Michael Peña, Danny Trejo.

Calificación:

No por casualidad, los tráileres de 'Dora y la ciudad perdida' se exhiben en un paquete junto con los de la secuela del remake de 'Jumanji' ('The Next Level'), el relato de Chris Van Allsburg que Joe Johnston convirtió en un clásico del cine infantil y juvenil. Apuntan a un mismo público y, además de brío, comparten una indisimulada admiración por el sabor del viejo cine aventurero aunque en el caso de Dora los peajes que implica la adaptación de un personaje que procede de un medio tan específico como el de las series de televisión de contenido y discurso didácticos obligan a que James Bobin rompa constantemente la cuarta pared para establecer un diálogo interactivo con su público.

Dora ha crecido, 10 años nos separan de aquella adorable niña que recorría la jungla acompañada por su inseparable Botas y ahora ha mutado en una adolescente obligada a mudarse a Los Ángeles para enfrentar los peligros que acechan en su recién estrenada época de instituto. Como era de esperar, el guion explota la comicidad del contraste reciclando con ingenio una idea que ha pasado por infinitas manos -desde 'Tarzán en Nueva York' hasta 'Cocodrilo Dundee'- hasta que por fin nos devuelve al hábitat natural de la protagonista.

Los padres de Dora han desaparecido, y nuestra heroína sigue su rastro proyectándose a través del carisma de Isabel Moner, que clava un papel en el que conjuga inteligencia y sentido del humor con dardos irónicos hacia el cinismo de cierto sector del público adulto. Dora no es Lara Croft/Indiana Jones, es ella misma, y son su franqueza y la fluidez de la puesta en escena (espléndido el trabajo del director de foto Javier Aguirresarobe) los que hacen posible que no chirríe esa ingenua mezcla de live action y CGI antirrealista que abre paso a que secundarios como Swiper (¡no robes!) se unan a un grupo que contagia alegría y optimismo.