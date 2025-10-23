El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
'Decorado', en salas desde el 24 de octubre, se estrenó en el Fantastic Fest de Austin,

'Decorado': Disney se espantaría de estos ratones

Ganador de cuatro Goyas, Alberto Vázquez denuncia el capitalismo sin alma en una fábula negrísima protagonizada por animalitos

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Bilbao

Jueves, 23 de octubre 2025, 16:29

Comenta

Se abre el telón y aparece una ciudad presidida por una fábrica que vomita humo de sus chimeneas de nombre mefistofélico: ALMA. Sus habitantes tienen ... apariencia de animales de Disney y sobreviven bajo el humo de los bosques que queman unos perros con gasolina. Una pareja de ratones filosofa bajo el caos: «Cariño, ¿no te da la sensación de que todo lo que nos rodea es muy extraño? Como si fuese un, un...».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Por qué parte del público de San Mamés encendió las linternas de sus móviles durante el partido?
  2. 2 El dinero que se embolsa el Athletic por ganar al Qarabag
  3. 3

    Fallece un trabajador de 45 años al quedar atrapado en el torno de una empresa en Arrigorriaga
  4. 4

    La Ertzaintza aconseja a sus agentes no usar torniquetes para ayudar a los ciudadanos
  5. 5

    Nico Williams se reivindica tras su mal partido y responde a los críticos
  6. 6 Fito: «Lo de las drogas se me pasó hace tiempo, ahora simplemente quiero estar bien y seguir disfrutando de mis hijos»
  7. 7

    El joven acusado de violar a Izaro que huyó hace un mes a Mali comparece online ante el juez
  8. 8

    EH Bildu critica que la Ertzaintza desvele el origen de los detenidos y carga contra Zupiria: «La extrema derecha fascista le condiciona»
  9. 9

    Piden 3 años de prisión para los jefes de un trabajador sin contrato que se amputó un dedo
  10. 10 El club de fútbol Padura llora la pérdida del trabajador fallecido en Arrigorriaga: delegado y padre de dos jugadores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo 'Decorado': Disney se espantaría de estos ratones

&#039;Decorado&#039;: Disney se espantaría de estos ratones