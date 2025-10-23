'Decorado': Disney se espantaría de estos ratones

Se abre el telón y aparece una ciudad presidida por una fábrica que vomita humo de sus chimeneas de nombre mefistofélico: ALMA. Sus habitantes tienen ... apariencia de animales de Disney y sobreviven bajo el humo de los bosques que queman unos perros con gasolina. Una pareja de ratones filosofa bajo el caos: «Cariño, ¿no te da la sensación de que todo lo que nos rodea es muy extraño? Como si fuese un, un...».

'Decorado' no es una película de dibujos animados para llevar a los niños, está claro. O sí, pero avisados. Su autor, el coruñés Alberto Vázquez, puede presumir de cuatro Goyas gracias a trabajos como los cortos 'Birdboy', codirigido junto al bilbaíno Pedro Rivero, y 'Decorado' –antes de película fue corto–, así como los largos 'Psiconautas' y 'Unicorn Wars'. Trabajos todos ellos desarrollados en el estudio Uniko del portugalujo Iván Miñambres.

Tráiler de 'Decorado'.

En la filmografía de Vázquez aparecen cerdos traficantes de droga, pajarillos que no han aprendido a volar y subsisten con ansiolíticos y perros policía armados con escopetas de caza. Su impacto proviene del choque entre una imaginería infantil y un tono adulto, con afiladas intenciones políticas y violentas escenas gore. El protagonista de 'Decorado' es Arnold, un ratón de mediana edad atrapado en una crisis existencial. Desempleado desde hace años, toma cada mañana una pastilla fabricada por ALMA que promete la felicidad, ve violentos dibujos animados del estudio ALMA y vaga por la ciudad mientras asiste al desmoronamiento de su matrimonio, amenazado por el desahucio de su hogar. La vida, en definitiva, le empieza a parecer una gran farsa, un... decorado.

Vázquez denuncia a las megacorporaciones ultracapitalistas que pueden más que los Gobiernos, a los fascistas que apalean a los pobres, a los vecinos insolidarios. Hasta las víctimas resultan mezquinas en este cuento cruel con roedores yonquis y sirenas muy poco sexis, una pesadilla de línea clara de humor negrísimo con un héroe ojeroso y temeroso, que trata de descubrir si su paranoia de estar vigilado es real.

Imágenes de 'Decorado'.

«'Decorado' parte de una serie de cómics que hice allá por 2010, que después fueron un corto y el proyecto fallido de una serie. Es una fábula existencialista sobre el sentido de la vida y la libertad protagonizada por animalitos antropomorfos», describe su autor. «Me interesaba hablar de la injusticia, de las relaciones superficiales, de la crisis de nuestra sociedad: mental, laboral, existencial. Combino el mundo cercano al nuestro, dramático, con otro fantástico y humorístico».

Alberto Vázquez sabe que lo tiene difícil en un cine de animación «absorbido por lo infantil y familiar». El reputado Fantastic Fest de Austin (Texas), Sitges y el inminente Festival de Tokio han sido las primeras paradas de estos dibujos a contrapelo, que remiten al afortunado aforismo de Oscar Wilde: «El mundo es un maravilloso decorado, pero tiene un reparto deplorable».