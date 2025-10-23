El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Daniel Guzmán y Charo García, que debutó en 'La deuda' a los 92 años y falleció el pasado mayo.

Daniel Guzmán: El chico de barrio que se la juega en el cine

Popularísimo gracias a 'Aquí no hay quien viva', el actor y director de 'La deuda' prefiere dejarse el alma en un cine poblado por ancianos y perdedores: «No tiene sentido hacer películas como esta»

Oskar Belategui

Oskar Belategui

BIlbao

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:06

Comenta

Daniel Guzmán (Madrid, 52 años) podría haber vivido tranquilamente como actor al calor del éxito de 'Aquí no hay quien viva', serie de culto para ... dos generaciones. Pero no. En 2015 ganó el Goya como director novel por 'A cambio de nada' (tiene otro por el corto 'Sueños'), que tardó diez años en sacar adelante. 'Canallas' le costó siete y 'La deuda' solo tres, aunque le ha supuesto tal esfuerzo que su autor baraja no volver a repetir.

