Crítica de 'Blinded by the light (Cegado por la luz)' (2019): Soñadores Crítica de cine ANTON MERIKAETXEBARRIA Jueves, 19 septiembre 2019, 23:32

Un adolescente británico-paquistaní de origen humilde, que en 1987 vive en las afueras de Londres, descubre la música de Bruce Springsteen, que le abre los ojos a un mundo nuevo y mejor. 'Blinded by the Light (Cegado por la luz)' se convierte así en una sincera comedia con acentos dramáticos, que sirve para homenajear como se merece a 'The Boss', además de dotar a su joven protagonista de una identidad propia. Entrañable personaje, interpretado con frescura y espontaneidad por el recién llegado Vivek Kalra.

Firmada por Gurinder Chadha (autora en 2002 de 'Quiero ser como Beckham'), la película rompe una lanza por la buena música y por la cultura en general, al tiempo que filma una oda a los soñadores de cualquier nacionalidad, escoltada por la canción de Bruce Springsteen 'Dancing in the Dark' ('Bailando en la oscuridad'): «Quédate en las calles de esta ciudad y ellos estarán cortándote en pedazos. ¡Hey, nena! Estoy muriendo por un poco de acción, estoy harto de estar sentado aquí tratando de escribir este libro, necesito una reacción de amor. Ven ahora nena, dame sólo una mirada, bailando en la oscuridad».

'Blinded by the Light (Cegado por la luz)' se convierte así en una cálida película romántica, realzada por las melodías que se insertan en su desarrollo. En ese sentido, es como si plasmara un paisaje de bajamar, en el que un paseante contempla la infinitud de un horizonte que vibra bajo el sonido de la música. Sin más patrimonio que su libertad, Gurinder Chadha describe la forja de una identidad, consciente de que el agua de la felicidad no se nos da a beber en vasos, sino en la palma de la mano. De hecho, el filme encierra el susurro evocador de un océano de sugerencias, que exigen del espectador la disciplina silenciosa de quien ha de estar dispuesto a afrontar el reto de atreverse a escuchar el eco de sí mismo.

Blinded by the light (Cegado por la luz) Reino Unido. 2019. 114 m. (7). Drama. Directora: Gurinder Chadha. Intérpretes: Viveik Kalra, Hayley Atwell, Rob Brydon.