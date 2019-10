Crítica de 'Amazing Grace' (2019): Palabra de Dios

Para qué nos vamos a engañar, 'Amazing Grace' no es un prodigio del lenguaje cinematográfico ni una rarísima pieza de coleccionista pero se trata de un milagro terrenal en el sentido estricto. Partiendo del material rodado por un inexperto Sydney Pollack, que recibió el encargo de filmar su primer concierto en vivo tras el éxito de 'Danzad, danzad malditos' (así es como funcionaba y sigue funcionando la lógica en Hollywood), el productor Alan Elliott ha rubricado una laboriosa tarea que se remonta al año 2008, después de haber vencido trabas legales y un proceso de sincronización de audio e imágenes que tiene su origen en el deficiente etiquetado de las bobinas en las que se imprimieron las dos sesiones de las que nacería el que hasta el momento es el disco más vendido en la historia de la música góspel.

De la importancia de la claqueta y el trabajo del script dan fe las tres semanas que un equipo de técnicos invirtió en identificar los puntos de corte de un metraje en el que abundan zooms y paneos fortuitos como si más que obedecer a una rudimentaria planificación o la intuición de su director (es abismal la distancia entre 'Amazing Grace' y clásicos como 'El último vals', 'Stop Making Sense' o 'Don't Look Back') las cámaras se dejasen guiar por el magnetismo que desprendía una mujer que por entonces ya había copado las listas de éxito y era reconocida oficiosamente como la reina del soul.

Unas breves palabras dirigidas al público congregado en la Iglesia Bautista Misionera New Temple en Los Ángeles como paso previo a la presentación del coro comunitario de South California y de una banda de virtuosos formada por Cornell Dupree, Chuck Rainey y Bernard Purdie dan paso a la exhibición vocal de una cantante que comparte con el público el éxtasis religioso del que se impregnan temas como 'What a Friend We Have in Jesus', 'Wholy Holy' y 'Amazing Grace'.

Amazing Grace EE UU. 2018. 87 m. (TP). Documental. Directores: Alan Elliott y Sydney Pollack.