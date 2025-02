Crítica de 'Adults in the Room' (2019): sinfonía

A lo largo de los 124 minutos del último largometraje de Costa-Gavras hay una palabra que se repite: 'symfonia', un término con el que ... los griegos se refieren al acuerdo de dos o más personas que se ponen en armonía. Se trata de un gag fonético recurrente que pasará totalmente inadvertido en las copias dobladas de una película en la que el director franco-griego subraya la brecha idiomática y cultural que separa a la Europa del norte de los europeos del sur, y que solapadamente denuncia el clima de hostilidad en el que se negociaron las durísimas condiciones impuestas por la Troika a uno de los países más castigados por la crisis.

Sin el menor reparo en proclamar su simpatía extrema hacia Yanis Varoufakis ('Adults in the room' es una adaptación express de las memorias en las que el ex ministro de Finanzas griego relataba sus violentos desencuentros con el establishment comunitario), y adoptando un tono que caracteriza a sus antagonistas como tiburones financieros, mediocres, mentirosos y sin escrúpulos (tampoco se libra de recibir collejas el líder populista Alexis Tsipras), Costa-Gavras despliega su arsenal ideológico de manera directa y dirigiéndose al público sin apelar a su inteligencia como quien dicta una lección para alumnos del parvulario en su primer contacto con la realidad del sistema capitalista.

A diferencia de Adam McKay ('El vicio del poder'), el director de 'Z' no se plantea escamotear el rastro de su didactismo, e incluso se recrea en una puesta en escena transparente que le anima a explicar paso a paso el ciclo mortal de la deuda, frente a un foro integrado por economistas y expertos en fiscalidad. El desbarre final indica que pudo ser soñada como un espectáculo musical pero la retórica que envuelve la narración es tan pesada que aborta el vuelo de un epílogo surrealista.

'Adults in the Room' Francia. 2019. 124 m. (TP). Drama.

Director: Costa-Gavras

Intérpretes: Christos Loulis, Alexandros Bourdoumis, Ulrich Tukur, Josiane Pinson.