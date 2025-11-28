«Correct Me If I'm Wrong», ganador de ZINEBI 67

ZINEBI ha dado a conocer este viernes por la mañana el palmarés de su 67ª edición en una rueda de prensa celebrada en el Teatro ... Arriaga (que será la sede oficial del festival el próximo año), donde el Jurado Internacional ha anunciado que 'Correct Me If I'm Wrong', dirigido por Hao Zhou, se alza con el principal galardón de la Sección Oficial–Concurso Internacional de Cortometraje, dotado con 8.000 euros. Los galardones, que ascienden a 74.000 euros, se entregarán en la Gala de Clausura que tendrá lugar esta tarde a las 19.30 horas en el Teatro Arriaga, y donde además la productora Esther García recibirá el segundo Mikeldi de Honor de esta edición. También se proyectarán las obras que integran 'What the fuck off', una selección de cortometrajes «animados, underground e irreverentes».

El Gran Premio al Mejor Cortometraje Español recae en 'Geratzen da hori', de Aitor Gametxo, mientras que 'Habana Industrial', de Ainhoa Ordoñez, se alza con el Gran Premio al Mejor Cortometraje Vasco. Dos obras nacidas en contextos íntimos, una rodada desde la cercanía de Lekeitio y otra «hecha entre amigos y amigas.

Aitor Gametxo ha destacado la «posición geográfica de Bilbao», que ha permitido que «muchos amigos y amigas de Lekeitio» pudieran asistir a las proyecciones. «Han sido unos días muy bonitos por la proyección en sí y por el feedback recibido», ha señalado el cineasta. Por su parte, Ainhoa Ordoñez, premiada por 'Habana Industrial', ha confesado que no esperaba el galardón. «Es un proyecto pequeño, hecho entre amigos y amigas y una gran oportunidad para posicionarse, ganar visibilidad y seguir trabajando», explica.

El premio Mikeldi al Mejor Cortometraje Documental va para 'A Reconnaissance', de Stefan Kruser. El director destaca que buscó ser «muy transparente» sobre el propio proceso de rodaje, y agradece la sensibilidad con la que el jurado describe su obra. La película forma parte de un proyecto mayor de investigación sobre la supervisión de fronteras europeas y sobre Malta como «micro cónsul del capitalismo global».

Las decisiones del jurado

José Manuel Arias, secretario del jurado internacional, destaca la proyección 'Kyiv Cake', de Mykyta Lyskov, candidata a los Premios EFA, una obra que «hay que sentirla porque en ella habita algo que hemos perdido y que necesitamos recordar».

El Premio Mikeldi al Mejor Cortometraje de Ficción es para 'As If to Nothing' de Pek Jia hao y Ang Jia Jun y la Mención Especial es para 'A very Straight Neck', de Neo Sora, un documental cuya «sensibilidad» y conexión profunda entre cineasta y personaje abren «una puerta de entrada a un mundo donde la dura realidad adquiere una dimensión extraña y casi mística», ha comentado Arias.

El jurado joven ha premiado a 'Cara de Bicicleta' de Amaia Nerekan e Itziar Zorita y el Premio del Público recae en 'El Regalo', de Laza Izagirre. El cortometraje de ficción 'Ultramarino' de Maren Zubeldia y Silvina guglielmotti ha recibido el premio (H)emen.