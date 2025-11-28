El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El corto documental 'Correct Me If I'm Wrong explora el peso de las expectativas familiares. IFFR

«Correct Me If I'm Wrong», ganador de ZINEBI 67

Los galardones se entregarán este viernes por la tarde en la Gala de Clausura en el Arriaga, donde además Esther García recibirá el segundo Mikeldi de Honor de la edición

Ekaitz Vargas

Ekaitz Vargas

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:34

Comenta

ZINEBI ha dado a conocer este viernes por la mañana el palmarés de su 67ª edición en una rueda de prensa celebrada en el Teatro ... Arriaga (que será la sede oficial del festival el próximo año), donde el Jurado Internacional ha anunciado que 'Correct Me If I'm Wrong', dirigido por Hao Zhou, se alza con el principal galardón de la Sección Oficial–Concurso Internacional de Cortometraje, dotado con 8.000 euros. Los galardones, que ascienden a 74.000 euros, se entregarán en la Gala de Clausura que tendrá lugar esta tarde a las 19.30 horas en el Teatro Arriaga, y donde además la productora Esther García recibirá el segundo Mikeldi de Honor de esta edición. También se proyectarán las obras que integran 'What the fuck off', una selección de cortometrajes «animados, underground e irreverentes».

