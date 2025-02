Un conocido actor de 'La que se avecina' critica la hipocresía de los Goya: «¿Es la imagen que queremos dar?»

A. Mateos Martes, 11 de febrero 2025, 09:40 Comenta Compartir

El actor Nacho Guerreros ha publicado un vídeo en su perfil de Tik Tok en el que critica abiertamente el contenido y el uso que tienen los premios Goya en la actualidad. «Tengo unas contradicciones siempre después de la ceremonia de los Goya, y me siento a reflexionar si verdaderamente esa es la imagen que queremos dar de la profesión. Una imagen completamente distorsionada de lo que es el trabajo del actor», afirma.

El conocido intérprete, que hace de Coke en 'La que se avecina', no entiende porque no se habla más de la «precariedad laboral indecente» que sufre el sector, mientras los discursos se centran en «reivindicar las injusticias de los conflictos internacionales». De hecho, este último punto no le parece mal a Guerreros pero pide que no se deje en un segundo plano la situación laboral de los actores y actrices en España.

«Nuestra profesión no es lo que se ve allí, el gran público se puede confundir», insiste Guerreros en su mensaje. «Nuestra profesión requiere mucha disciplina, vocación, corazón... y creo que estamos distorsionándola completamente a través de discursos hipócritas». El actor concluye su vídeo con la denuncia de que «hay mucha precariedad laboral indecente y mucho 'mobbing' laboral».

En las últimas horas también se ha vuelto a compartir masivamente en las redes sociales el vídeo en el que Santiago Segura criticaba hace unos años en una entrevista la gala de los Goya. El actor y director denunció entonces «el rollo castizo» que se trae la Academia cuando premia una película «de arte y ensayo por delante de otra que hace industria». Al estilo «soy más listo que todos vosotros», resumió entonces el creador de 'Torrente'. Para Segura, esa actitud es «darle la espalda a la gente».

En sábado, Segura felicitó al equipo de 'La Infiltrada' por su Goya a mejor película. «¡Qué alegría!», escribió en sus redes sociales cuando escuchó el discurso de su socia en la productora Bowfinger, María Luisa Gutiérrez. «Nuestra empresa hace películas que hacen mucha taquilla gracias a las cuales podemos hacer películas arriesgadas como esta», señaló Gutiérrez, que ha formado parte de la producción de 'La infiltrada'.