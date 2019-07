Venganza bajo cero Reino Unido. 2019. 118 m. (16). Acción. Director: Hans Petter Moland. Intérpretes: Liam Neeson, Laura Dern, Emmy Rossum, Julia Jones, William Forsythe.

Cada vez es más habitual encontrar directores encargados de facturar reproducciones idénticas de sus propias obras con la esperanza de conquistar el mercado anglófono y/o despegar hacia el mercado internacional, lo que no es tan corriente es toparse con casos como el que protagoniza el veterano cineasta noruego Hans Petter Moland, autor de un remake - 'Uno tras otro (In Order of Disappearance)'- sembrado de detalles originales que le aportan un alto grado de singularidad a la copia.

Todo empieza por el personaje interpretado por Liam Neeson, que a pesar del título con el que se ha distribuido en España -'Cold Pursuit' en el original-, no tiene ninguna relación con el protagonista de la trilogía guionizada por Luc Besson y Robert Mark Kamen. En 'Venganza bajo cero' Neeson es un ciudadano ejemplar, el primero entre iguales en una pequeña ciudad del norte de Colorado dedicada al turismo de nieve que sirve de escenario para que dos bandas de narcotraficantes rivales se enzarcen en una disputa territorial. Sus motivaciones no son otras que las de vengar la muerte de su único hijo, un peón inocente en el tráfico de cocaína ejecutado por un psicópata enfermo de ortorexia.

Este último es uno de los numerosos apuntes con los que Petter Moland caracteriza y distingue a sus personajes, abreviando complejos arcos narrativos con golpes de humor o comentarios sutiles que los dotan de carisma y personalidad. Trabajando el trasfondo cómico de la película mediante la escenificación de situaciones incómodas (el reconocimiento del cadáver del hijo de Liam Neeson) y diálogos más emparentados con la filmografía de Martin McDonagh que con la verborrea digresiva tarantiniana, Petter Moland ahonda en la abstracción de la clásica guerra de bandas en la que se ve atrapado un hombre corriente que ejerce como Yojimbo accidental.