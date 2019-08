Stuber Express EE UU. 2019. 93 m. (12). Comedia. Director: Michael Dowse. Intérpretes: Dave Bautista, Kumail Nanjiani, Betty Gilpin, Mira Sorvino.

Dos tipos completamente opuestos, un duro agente de la policía gubernamental y un conductor de coches de alquiler al servicio de la empresa Stuber, interpretados por Dave Bautista y Kumail Nanjiani, respectivamente, son los protagonistas de 'Stuber Express'. Cinta cañera donde las haya, resuelta a base de una chirriante mixtura de comedia y acción, aliñada con atropelladas escenas de persecuciones, diálogos para besugos y un gamberro sentido del humor.

Tras la visión del filme es lícito hacerse la siguiente pregunta: ¿Hay público para semejante desfile de insensateces? La respuesta es afirmativa, al menos en Estados Unidos, porque ¿sabían ustedes que en Rock Greek Lodge (Indiana) se celebra el Festival del Testículo? ¿Han oído hablar del combate de cosechadoras de Lind (Washington), que enfrenta a la patrulla coñil, la gangrena de la mala y la rambulancia? Qué cosas pasan en la nación más poderosa del mundo. Así pues, en un principio, porque nunca se sabe, es el público poco exigente el destinatario del subproducto que hoy nos ocupa, filmado por el destajista director canadiense Michael Dowse ('Fubar', 2002), con una absoluta falta de sentido del ridículo.

No hay la más mínima química interpretativa entre sus dos histriónicos protagonistas, repitiendo gestos y actitudes hasta la saciedad. De ahí que 'Stuber Express' no cuela ni con vaselina, no sólo por el exceso de estupideces con que nos pringan las meninges, sino por la generalizada falta de credibilidad en la configuración de los insustanciales personajes, metidos con calzador en un embrollo que no resiste el menor análisis. Antes, exitosas 'buddy movies' al estilo de 'Límite 48 horas' (Walter Hill, 1982), 'Arma Letal' (Richard Donner, 1987) o 'Tango & Cash' (Andrei Konchalovski, 1989) poseían al menos una acción trepidante, bien filmada.