Chris Hemsworth protagoniza la clausura del Zinemaldia 01:45 Chris Hemsworth, en el Zinemaldia. El protagonista de 'Thor' acude a la clausura del Festival de Cine de San Sebastián para presentar 'Bad Times at the El Royale' AINHOA MÚGICA Domingo, 30 septiembre 2018, 10:19

Chris Hemsworth ha sido la última estrella de cine en acudir a la edición 66º edición del Festival de Cine de San Sebastián. El actor de 'Thor' llegó a las puertas del María Cristina quince minutos antes de que las agujas del reloj marcasen las seis en punto.

El protagonista de 'Bad Times at the El Royale' ('Malos tiempos en El Royale') acompaña al director Drew Goddard en el estreno europeo de esta comedia negra, un palpitante filme a base de sangre, intriga y humor, que pone el broche final este sábado al Zinemaldia.

Hemsworth se hizo de rogar, pero el público no quiso perderse la llegada del actor australiano al cinco estrellas. Muchas seguidoras como Fernanda estuvieron esperando «desde las 15:20. He venido a ver a Chris y si puedo luego a Cooper». También Paula, de doce años, estuvo esperando la llegada de Chris Hemsworth porque «somos super fans, nos encanta, hemos visto la mayoría de sus películas», aseguraba minutos antes de que el actor se bajara del coche oficial.

Galería. Chris Hemsworth no descepciona a sus fans

La espera mereció la pena. Chris Hemsworth sabe cómo tratar al público y antes de subir las escalinatas que conducen al 'hall' del hotel el actor se tomó su tiempo para hacerse fotos, firmar autógrafos y lucir la mejor de sus sonrisas. Que se lo digan a Luna, que consiguió inmortalizar el momento. «Me he puesto muy nerviosa, le he dado mi móvil y nos ha sacado una foto junto a él. Ha merecido la pena esperar», admitía orgullosa. Otros incluso pudieron grabar un vídeo. Es el caso de Franklin, que reconoció que había «podido sacarme una foto con él, incluso hemos grabado un vídeo. Llevo 6 horas esperando pero me voy muy contento a casa, es mucho más majo de lo que esperaba».

Pablo Arrizabalaga, Nagore Villoslada y Franklin muestran la foto con Hemsworth.

Chris Hemsworth ha visitado por segunda vez este año Gipuzkoa, tras las vacaciones que pasó en julio acompañado de su mujer, Elsa Pataky, y sus hijos. En su estancia en un hotel de Getaria también estuvo acompañado durante unos días por otro rostro popular de Hollywood, Matt Damon.

Filmografía

El actor australiano protagoniza la segunda película de Drew Goddard, tras su premiado primer largometraje, 'The Cabin in the Woods' ('La cabaña en el bosque', 2012), que sirvió para clausurar el Festival de Cine de San Sebastián´este sábado. Goddard, que ha escrito los guiones de 'Cloverfield' (2008), 'World War Z' (Guerra Mundial Z, 2013) y 'The Martian' (Marte, 2015) y producido series de televisión como 'Lost' (Perdidos) y 'Alias', cuenta con un reparto encabezado por el Premio Donostia Jeff Bridges, Chris Hemsworth, Dakota Johnson ('Fifty Shades of Grey / Cincuenta sombras de Grey', 'Suspiria') y Jon Hamm ('Mad Men', 'The Town / The Town: ciudad de ladrones').

La banda sonora de la película, que reunió a siete desconocidos en un deteriorado hotel en el lago Tahoe, está compuesta por Michael Giacchino ('Jurassic World', 'Coco', 'Up') y su director de fotografía es Seamus McGarvey ('Godzilla', 'Nocturnal Animals / Animales nocturnos', 'Darkest Hour').

El filme estadounidense, producido por 20th Century Fox, será distribuido en España por Hispano Foxfilm. Se estrenará en las salas comerciales el 16 de noviembre.