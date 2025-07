Catherine Zeta-Jones visita a Aburto en el Ayuntamiento

Miguel Aizpuru Bilbao Jueves, 24 de julio 2025, 16:53 Comenta Compartir

El glamur de Hollywood ha llegado este jueves hasta el Ayuntamiento de Bilbao de la mano de los actores que conforman el reparto de 'Kill Jackie', liderados por Catherine Zeta-Jones, que ha visitado al alcalde y ha firmado en el libro de visitas del Consistorio.

Así lo ha publicado el propio Juan Mari Aburto en su cuenta de Instagram, donde ha posteado varias fotos junto a la actriz galesa y al equipo de la serie. «Visita extraordinaria en el Ayuntamiento con la actriz Catherine Zeta-Jones y parte importante del equipo de la serie 'Kill Jackie', que en estos cuatro meses se ha rodado en Bilbao», explicaba el primer edil en la red social.

La serie, que prevé terminar su rodaje el próximo mes de agosto, ha recorrido diversas localizaciones de Bilbao y Bizkaia en las últimas semanas y el equipo ya había tenido algún que otro encuentro con los representantes institucionales, con Aburto y Elixabete Etxanobe acudiendo a Solokoetxe a visitar el set el pasado mes de abril.

Ampliar El equipo de la serie, en el Salón Árabe. Ayuntamiento de Bilbao

«Simpatía, amabilidad y agradecimiento por la acogida en nuestra ciudad, son las palabras más repetidas por la propia actriz (Zeta-Jones) y los actores Daniel Ings, Óscar Jaenada, Rafael Law, Christine Adams, Julian Barrat», ha añadido el regidor, constatando que ha habido 'feeling' entre el equipo consistorial y el reparto del rodaje.

«Creo que son ya un poquito bilbainos y... ¡les ha encantado el Salón Árabe!», ha celebrado Aburto, antes de agradecer especialmente su implicación con la ciudad al productor José Luis Escolar. «Thank you very much for coming to Bilbao City Hall. We look forward to returning to our city soon!», se ha despedido en inglés el alcalde en Instagram.