El canalillo de Casanova

Así como dando la espalda al Technicolor, la alfombra roja de los Goya se convirtió ayer en una película en blanco y negro, como Roma, el aclamado filme de Cuarón. El blanco purísima y el fundido en negro dominaron en el vestuario, aunque hubo también algún toque de rojo en llamativos vestidos como el de Itziar Castro y también en los reivindicativos abanicos contra la violencia machista, que lanzaban al aire el mensaje de 'Ni una menos'. Los primeros en pisar moqueta fueron los presentadores (y sin embargo pareja) Silvia Abril y Andreu Buenafuente, «dos salmones nadando a contracorriente», según ellos .«Dura más el preámbulo que la gala, y mira que es larga», observó el humorista catalán. Tenía razón. Aquellos fueron los 75 metros lisos de alfombra más largos de la historia... La fiesta del cine español se convirtió también en la fiesta de la moda patria: desde Pedro del Hierro a Teresa Helbig, autora del vestido con capucha de Macarena Gómez, que recordaba al legendario sari de Teresa de Calcuta. Entre los detalles más repetidos, los lazos en la espalda y los ajustadísimos vestidos 'segunda piel', como el de Juana Acosta o Leonor Watling que, muy sincera, admitió estar «metiendo mucho la tripa». La reina fue Nieves Álvarez, con un Elie Saab dorado, en homenaje al craquelé de Gaudí.

Actores de 'Campeones' en la alfombra roja.

Pero ellos tampoco se quedaron atrás. Brays Efe defendió con soltura un electrizante traje con rayas neón de Outsiders Division. El escote más profundo de la gala lo exhibió Eduardo Casanova. «Quiero lucir el poco pecho que tengo –dijo sin complejos–. Hasta me he maquillado el canalillo». Ante semejante confesión, palidecieron los calcetines de lamé de Joaquín Reyes e incluso los psicodélicos zapatos 'Ayahuasca' de Aldo Comas, «rollo cestería quechua». La última en llegar fue Penélope, vestida de malva. «En Berlín me quieren», se oía decir al fondo a Isabel Coixet... Pero el broche de oro lo puso Letizia Dolera al aclarar por qué no se había puesto transparencias: «Yo o hago un 'Femen' o nada».