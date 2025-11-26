Bilbao recupera en una exposición los carteles de cine que llenaron sus salas

En el siglo XX decidíamos ver una película según su cartel. En la era anterior al zapping por los contenidos de Netflix, la entrada de ... las salas de cine y rincones fijos de nuestras ciudades anunciaban las películas con pósters que iban acompañados de rótulos: «Para todos los públicos», «autorizada para mayores de 18 años»... Los carteles eran «un grito en la pared, la primera información que muchas veces teníamos de una película, una imagen que te debía seducir sin traicionar el espíritu del filme», resume el coleccionista Ignacio Michelena, que ha seleccionado medio centenar de obras de una increíble colección con «varios miles» de carteles.

La Sala Ondare de la Diputación foral en la calle María Díaz de Haro se ha convertido hasta el 28 de febrero en la sala de espera de un cine. Da la bienvenida un gigantesco cartel de 'Vértigo' de Hitchcock, que en España se tituló 'De entre los muertos'. Obra del aragonés Fernando Albericio, que también hizo los de 'Los diez mandamientos' y 'El planeta de los simios', mide dos metros de alto por uno de ancho porque, en realidad, está compuesto por tres «hojas». Este tamaño no era habitual en Bilbao y se reservaba para los templos de la Gran Vía madrileña, de los que solo sobreviven el Callao y el Palacio de la Prensa.

Todos los carteles expuestos pertenecen a largometrajes proyectados en Bilbao. Como el de 'Ama Lur', de Néstor Basterretxea, título fundacional del cine vasco, que cuelga rodeado de «carteleras», fotografías en cartón con escenas de la película. El de '7 calles' lleva la inconfundible firma de Juan Carlos Eguillor, mientras el de 'El proceso de Burgos', ópera prima de Imanol Uribe, está compuesto por recortes de prensa de la época. Es el único del que se desconoce el autor o la imprenta. Ni siquiera posee el depósito legal, seguramente para evitarse problemas en la agitada España de 1979.

Ampliar Carteles de '7 calles', obra de Juan Carlos Eguillor, y de 'El proceso de Burgos', confeccionado a base de recortes de prensa de la época y sin firma. Yvonne Iturgaiz

Autor de varios libros recopilatorios de carteles, Ignacio Michelena traza en la muestra un recorrido por la historia de esta disciplina artística hasta el año 2.000. Aparecen autores de los años 30 influidos por el constructivismo ruso como Rafael Raga, que tras diseñar para el Frente Popular tuvo que cambiar su firma de Raga a Ramón. El cartel de 'Pinocho' que se exhibe satisfizo al mismísimo Walt Disney.

En los años 40 y 50 primó el naturalismo y mandaron el retrato de las estrellas que protagonizaban las películas, su principal reclamo. A esa época pertenece Francisco Fernández-Zarza, Jano, que fue el más prolífico (de su estudio en la madrileña calle Bordadores salieron 5.000 carteles) y estuvo en activo hasta mediados de los 80. Michelena destaca de entre sus creaciones 'El inquilino', en el que la caricatura de Fernando Fernán Gómez no esconde la amargura que desprende el filme.

Ampliar Cartel de Macario Gómez Quibus, Mac, para 'Ana y los lobos' y el retrato caricaturesco y a la vez amargo de Fernando Fernán Gómez en 'El inquilino' obra de Jano.

A partir de los años 60, el simbolismo se adueña de la cartelería, influido por movimientos como el pop art, el expresionismo, el surrealismo y el posmodernismo. El bilbaíno José Antonio Prieto trabajó para Pedro Olea ('Tormento', 'Pim, pam, pum... ¡fuego!', 'Un hombre llamado Flor de Otoño') y pintó tres cuchillos rojos chorreantes de sangre en '¿Quién puede matar a un niño?', de Chicho Ibáñez Serrador. Por su parte,Cruz Novillo pasó de los actores y apostó de manera radical por el simbolismo en las producciones de Elías Querejeta: suyas son las icónicas celdillas geométricas de 'El espíritu de la colmena'. Los pósters de Mac para 'El verdugo' de Berlanga y 'Ana y los lobos' de Saura, los diseños de Iván Zulueta para Borau y Almodóvar, también se cuentan entre las obras maestras del cartelismo de cine español expuestas en Bilbao.

Ampliar El coleccionista Ignacio Michelena muestra un cartel de 'Vértigo (De entre los muertos)' de Hitchcock, diseñado por Fernando Albericio. Yvonne Iturgaiz

«Los carteles de películas son obras de arte y testimonios gráficos de la sociedad en la que fueron creados», define Ignacio Michelena. Obras efímeras, porque muchas veces se destrozaban al pegarse o acababan alimentando la calefacción del cine. Con tiradas de entre 6.000 y 10.000 ejemplares, el historiador los ha ido recopilando durante toda su vida, pidiéndolos en salas y, sobre todo, en las distribuidoras que contaban con oficina en Bilbao: Warner, Metro Goldwyn Mayer, Paramount, Columbia, Cifesa, Filmófono...

En una vitrina, reposa un objetivo fabricado en 1953. Es el utilizado en el desaparecido cine Ayala, la primera sala bilbaína en realizar proyecciones en Cinemascope. A su lado, el póster de 'La túnica sagrada', la primera producción en este sistema, lleva la firma de Josep Soligó, que vendió durante dos décadas los sueños de la Fox.