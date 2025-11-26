El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un tríptico de 'Lo que el viento se llevó' obra del estudio MCP, formado en Barcelona en 1940. Yvonne Iturgaiz

Bilbao recupera en una exposición los carteles de cine que llenaron sus salas

La Sala Ondare traza una historia del cartelismo con medio centenar de obras de la colección de Ignacio Michelena

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Bilbao

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 16:59

En el siglo XX decidíamos ver una película según su cartel. En la era anterior al zapping por los contenidos de Netflix, la entrada de ... las salas de cine y rincones fijos de nuestras ciudades anunciaban las películas con pósters que iban acompañados de rótulos: «Para todos los públicos», «autorizada para mayores de 18 años»... Los carteles eran «un grito en la pared, la primera información que muchas veces teníamos de una película, una imagen que te debía seducir sin traicionar el espíritu del filme», resume el coleccionista Ignacio Michelena, que ha seleccionado medio centenar de obras de una increíble colección con «varios miles» de carteles.

