Crítica de 'Wolfgang' (2025): Bowie mejor que Mozart

Está guapa esta película. Primero porque te hace olvidar muy pronto tu miedo a que fuera una mezcla atroz de 'Rain Man', los 'Padre no ... hay más que uno' e incluso esa moñonada atractiva que es 'Con el agua al cuello'. Segundo, porque luce estilosa, no tiene nada de ñoña, no es buen rollista, tira más hacia la amargura que hacia la sobredosis de azúcar, maneja un humor bastante ácido y su protagonista es uno de esos magníficos perdedores de manual. Desde el principio hasta la última ultimísima escena, después, incluso, de haber protagonizado una larga lista de heroicidades. Tercero, porque encara sin remilgos (en salas donde buena parte de los espectadores son chavales y chavalas preadolescentes) el hecho de que a veces tu madre se muere. Peor aún, se quita la vida. Cuarto, porque tiene unos actores que, francamente, son un lujo. Quinto, porque su director y guionistas son hábiles y ágiles.

Valoración Datos País: España.

Duración: 110 m.

Edad: 7.

Género: Comedia.

Director: Javier Ruiz Caldera.

Guion: Laia Aguilar, Carmen Marfà, Yago Alonso, Valentina Viso sobre una novela de Laia Aguilar.

Intérpretes: Miki Esparbé, Jordi Catalán, Àngels Gonyalons, Anna Castillo.

Sexto, porque dosifica bien los trazos melodramáticos. Séptimo, porque no corta el ritmo de la narración con pesados flashbacks sino con fogonazos de videos domésticos. Octavo, porque en casi todas las proyecciones hay aplausos. Noveno, porque la dirección de fotografía sabe perfectamente cómo iluminar este relato dulciamargo y divertido que bordea lo trágico y porque el montaje (de Alberto del Toro, corealizador de 'Malnazidos') no pierde comba. Y décimo, porque, gracias sean dadas, alguien (el director, que lo es también de aquella barrabasada llamada 'Spanish Movie') y la novelista Laia Aguilar, Premio Josep Pla de narrativa por 'Plutja d'estels', osan decir (y demostrar) que la canción 'Modern Love' de Bowie ('I'm standing in the wind. But I never wave bye-bye. But I try, I try'...) te sana mejor que las variaciones de Mozart (KV 265). Guapa, sí.