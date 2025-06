Crítica de... 'Vírgenes' (2025): El Landismo no se (re)toca

Yo diría que es pésima por más que alguien soñase, antes de verla, claro, con que pudiera parecerse a 'American Pie' pero en Torremolinos. A ... mí también se me pasó por la imaginación que acaso hasta tuviera un toque a las comedias descalabradas pero feroces de Judd Apatow, tipo 'Virgen a los 40'. Incluso di en pensar en 'Resacón en Las Vegas'. Además, el escenario funciona bien como paisaje cinematográfico, recuerden 'Torremolinos 73'.

Pero ni por esas. Y eso que este estropicio cayó en manos de gente muy bregada en el audiovisual. Quizás el problema radica ahí, gente con demasiado oficio a la que le da por mirar el cine español de los 60/70 con ojos de hoy.

Valoración Datos Director y guionista: Álvaro Díaz Lorenzo.

Fotografía: Valentín Alvarez.

Música: Pilar Onares.

Intérpretes: Carlos Scholz, César Vicente, Xavi Caudevilla.

Imposible. 'El turismo es un gran invento', '¡Qué vienen los socialistas!' y otras delicias fueron películas industriales, coyunturales, que consumíamos como churros (no se puede negar) pero que hoy son irrecuperables a no ser para un estudio sociológico de un pobre país en pleno desarrollismo salvaje, ('Vente a Alemania, Pepe'). Traerlas al XXI es una memez. Más aún incrustando en los diálogos parlamentos que nadie habría sostenido hace 57 años por mucho que en aquel mayo en París anduvieran arrancando adoquines para descubrir que la playa estaba debajo. Ya me dirán qué hace un notario andaluz, del Opus con una docena de hijos, por muy homosexual oculto que sea, marcándose un discurso en el que cita (¡él solito!) a María Zambrano y a Lorca. Por dios. En el 68. En España. Un notario. Homosexual. A su hijo. Un hijo tope de comprensivo, por cierto, aunque él a lo que ha ido a Torremolinos es a perder la virginidad. Con alguna sueca.

Que la peli sea de un chabacano subido hasta que pudiera pasar. Que nos quieran convencer de que las camareras de chiringuito decían en el 68 hispano 'superchulo' y estudiaban Derecho, pues no. O hay que vendérnoslo mejor.