Crítica de 'Vermiglio' (2024): En las nieves de Santa Lucía

Valoración Datos Dirección y guion: Maura Delpero.

Foto: Mik. Krichman.

Intérpretes: Tommaso Ragno, Martina Scrinzi, Giuseppe de Domenico.

Duración: 119 m.

A mucha gente esta película, dirigida por una mujer que hace cine entre su Italia y su Argentina, le ha recordado el cine de Ermanno ... Olmi ('La leyenda de los zuecos', 'El santo bebedor'...) y el de los Taviani (¿'Padre Padrone' tal vez?). A mí, sin saber realmente por qué pero sintiéndolo muy adentro, ahí, al fondo, en los pliegues de la memoria del cine que se te ha ido metiendo hasta el tuétano, me hizo acordarme de Víctor Erice. Pero no del Erice de 'El espíritu de la colmena' (que también, por el soldado, por el desertor, por la sombra alargada y hosca de la guerra) sino al del corto 'Alumbramiento' que forma parte del filme colectivo 'Ten Minutes Older'. No sé por qué. Quizás por el tiempo histórico en que ambas, magníficas, suceden. Quizás porque en las dos hay seres que nacen. Por el tono. Por las tonalidades. Aunque la de Erice sea en blanco, negro y grises y la de Delpero en color, la paleta que usa su director de fotografía, que lo fue también de la muy desarraigada y estremecida 'Leviatán' de Andréi Zviáguintsev, son fríos, sin brillo, casi helados y en la iglesia el aliento de los feligreses se convierte en humo azul de invierno blanco.

Se diría que en 'Vermiglio' todo pasase con la tensa naturalidad con que la vida precede a la muerte, a un nacimiento un fallecimiento y el deshielo a las nieves; con ese punto de magia cotidiana proporcionada por un gramófono, unas fotografías que nadie debería ver o las dos mandarinas que quizás te traiga Santa Lucía. En ese pueblo pasan cosas que otros cineastas habrían narrado entre estertores y acaso hasta brillantemente pero aquí, al igual que en alguno de los capítulos de 'Bizkarsoro' de Josu Martínez, las cartas que llegan (o no) parecen no alterar el paisaje; ni el alpino ni el fílmico. Aunque en el periódico leas noticias que zarandeen los pulsos de mucha gente. Es bella esta película. Hace daño. Del que no grita.

