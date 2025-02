Crítica de 'Septiembre 5': Los de Deportes transmiten

Hay quien le niega a esta película la alta calificación que se merece acusándola de ser propaganda del estado de Israel porque no contextualiza en el conflicto palestino la toma de rehenes y su posterior asesinato por parte de Septiembre Negro en los Juegos Olímpicos ... de Munich.

Valoración Datos Dirección: Tim Fehlbaum.

Guion: Moritz Binder, Fehlbaum, Alex David.

Foto: Markus Förderer.

Música: Lorenz Dangel.

Intérpretes: Peter Sarsgaard, John Magaro, Leonie Benesch

No lo creo. Israel no aparece para nada, de hecho, se le nombra más en la magnífica 'El brutalista'. Si cada vez que vemos judíos en un filme actual hemos de ejercer boicot, olvídense de, por ejemplo, 'A Real Pain'. Para contextualizar el entonces de Palestina basta con Wikipedia. Porque el afán de esta película es otro. Muy otro.

Vibrante, rápido, nada condescendiente con nadie (el COI...) sin permitirse ni un respiro, con un trabajo de montaje (H. Weißbrich) espeluznantemente perfecto y filmado con una cámara al hombro que se mueve con elegancia , agilidad y potencia en los estrechos confines de lo estudios de retransmisión de los JJ OO del 72, este fime cuyo no menos brioso guion compite en los Oscar, narra cómo la sección de Deportes de la cadena ABC asumió la responsabilidad, el reto, los fallos y la hazaña de contar en directo lo que pasó en aquel 5 de septiembre. Segundo a segundo. Con medios que hoy parecen tan rudimentarios como legendarios, con imágenes que se grababan en cintas de celuloide y, enlatadas, tenían que ser sacadas clandestinamente del lugar de la filmación porque las autoridades no iban a permitir nada que demostrara que esa Alemania todavía en carne viva por la responsabilidad de tantísimos de los suyos en el horror y el odio pasados, no estaba preparada para lidiar, sin ejército (re)habilitado, sin una policía bien pertrechada, para lidiar con lo que pasaba en la villa olímpica. No creo que sea propaganda sionista. Creo que es cine rampante. Y atención al personaje de la traductora. Es total.