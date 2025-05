Crítica de 'También esto pasará' (2025): Aquella ligera elegancia

Apreciarlas, las apreciamos a todas. A alguna podríamos decir incluso que la hemos adorado. A Esther Busquets, la escritora, la editora, la furia de la ... naturaleza que, además de haber vivido, escribió inolvidables libros de recuerdos como 'Habíamos ganado la guerra' o 'Memorias de una vieja dama indigna'. La adoramos porque, también, supo parir criaturas altamente interesantes. Como Milena, que usó la existencia que habían compartido para contarnos en un libro soberbio que sí, que 'También esto pasará'.

Valoración Datos Dirección: María Ripoll.

Guion: María Ripoll, Olga Iglesias, sobre la novela de Milena Busquets.

Fotografía: Joan Bordera.

Música: María Rodés.

Intérpretes: Marina Salas, Carlos Cuevas, Sara Espígul, Susi Sánchez.

Duración: 96 m.

Aprecio a María Ripoll; cuando quiere hacer cine de autora lo hace y cuando se calza las botas para romper la taquilla, se las calza ('Ahora o nunca', 'Yo no soy esa'). Como su guionista, Olga Iglesias, acompañada aquí por Lea Garbini. Y luego está ella, Susi Sánchez, la actoraza de 'La enfermedad del domingo' y 'Cinco lobitos'.

Demasiada gente a la que le tienes ley como para que no te apeteciese ver 'También esto pasará'. Lástima, cuando los tuyos no están a la altura de las expectativas que has puesto en ello te revuelves como fiera herida.

No creo que 'También esto pasará' sea una mala película pero sé que es fallida. Porque en ella la frase legendaria de las mujeres Tusquets, esa de que la ligereza puede ser (de hecho lo es, lo sabemos) una forma (excelsa) de elegancia pierde fuerza.

Aquí, esa ligereza de la clase alta y culta catalana, de los herederos de la 'gauche divine' barcelonesa de los 60 y 70, la de la discoteca Boccaccio, la de los escritores latinoamericanos del 'boom' acogidos por los grandes editores, la de Teresa Gimpera y el Portabella, se transforma en una levedad casi insoportable. Los personajes van y vienen por la pantalla con sus alpargatas desabrochadas, sus cervezas y sus amoríos en un film sobre el duelo sostenido en una frágil estructura. Leve. Ni elegante ni salvaje.