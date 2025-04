Crítica de 'La niña de la cabra' (2025): Los cuentos de la abuela

Comenta Compartir

Es verdad, al comienzo de esta película tan dulcita y tan amarga la profesora que acompaña a sus alumnas a ver unas cuantas obras de ... Goya dice que el Gran Cabrón, el Macho cabrío, el Aker Beltz de 'El aquelarre' es una cabra. No, no es un error, garrafal, del guion. Considero a Ana Asensio, también actriz y con una opera prima, 'Most Beautiful Island', multipremiado disponible en Filmin y FlixOlé, más que capaz para diferenciar un cabrón de una cabra que tira al monte pero la película necesitaba que fuera cabra para que luego 'Lola' apareciera, tan negra como el akerbeltz y el miedo se le volviera a meter en el cuerpo a Elena, esa chavalina que pierde a su abuela y se queda confundida, perdida y triste en un mundo donde unos le dicen que la gente cuando se muere ya está en el cielo y quien asegura (amiguitas de su misma edad) que ni por esas, están bajo tierra en el cementerio.

Valoración Datos Dirección y guion: Ana Asensio.

Fotografía: David Tudela.

Música: Marius Leftarache.

Intérpretes: Alessandra González, Juncal Fernández, Lorena López, Javier Pereira.

Duración: 92 m. Hay quien ha visto 'La niña de la cabra' con un despiste tan monumental que asegura que se trata de la típica película con niños dentro. Ja. Puede que esta coproducción hispano-rumana (de allá es el compositor de la banda sonora, autor también de la música de un documental de visión obligada sobre Ilie Nastase, 'Nasty') tenga sus puntos débiles pero desde luego no es para nada una película convencional sobre la infancia, lo juro. De ahí las cuatro estrellas de calificación La muerte acecha por las esquinas y la fantasía hace que a veces el filme se torne blanco y negro con imágenes que parecen hechas con recortables animados. Una niña gitana, Serezade, le cuenta a Elena Romeo y Julieta, un cura raro (su intérprete, Villén trabajó en 'El Día de la Bestia') enseña catecismo, la atmósfera de los 80 en una vaguada madrileña esta captada a las mil maravillas y a Barbie le queda genial la falda de lunares. Cabra, cabrito, cabrón Destino. O acaso no...

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión