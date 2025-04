Crítica de 'Misión Panda en África' (2024): Rey león malo, hienas buenas

Guapetona ciertamente esta coproducción entre Dinamarca, Países Bajos, Francia, Alemania y Estonia, que cuenta también con una amplia representación china y está dirigida, escrita, montada ... y animada por gente multipremiada tanto en animación como en cine interpretado por criaturas de carne y hueso. Hay dentro de esta misión cineastas tan sobradamente preparados que algunos han trabajado en peliculones como 'La peor persona del mundo'.

Valoración Datos Directores y guion Richard Claus y Karsten Kiilerich.

Fotografía Niels Grønlykke.

Música Vidjay Beerepoot, Zhang Le.

Esta peliculeta reúne, a qué negarlo, todo lo que uno se puede esperar en una animación que no sea de Pixar ni de Wes Anderson ni tampoco 'Memorias de un caracol'. Hay un osito blanquinegro y mullidito (como en 'Operación Panda'), hay un mono buscavidas del que te puedes fiar más bien nada y el tío del joven rey de la selva es un malvado y tiene algo que ver con la muerte de los padres del soberano (sí, como en 'The Lion King' y, na-tu-ral-men-te, en el 'Hamlet' de Shakespeare). Hay una dragona que aún no sabe volar ('Cómo entrenar a tu dragón' ¡claro!) y una llamada a la amistad entre especies y mundos. Más, por supuesto, un guion que no va a permitir que nadie se quede atrás.

Ni siquiera las hienas. Esta peli, que resulta bien resultona en su animación, ágil y bien traída, llevada, manejada y movida, debe ser la primera en toda la historia del cinematógrafo que reivindica que las 'Hyaenidae' merecen nuestro respeto y nuestra admiración. Puestos a hacer un filme inclusivo no está nada mal que las primeras criaturas a las que no se excluye en el guion y acaban teniendo gran papel protagónico pertenezcan a la familia de los hiénidos. Ya estaba bien de llamarlas carroñeras cuando son cazadoras de primera que no permiten que ni los leopardos les disputen sus presas. Y acusarlas de 'cleptoparasitismo' pues resultaba feo. Resumiendo, película guapa y peleona.